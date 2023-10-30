Ці варвари відрубали їй голову, – президент Ізраїлю про Шані Лук

Німецька студентка, 22-річна Шані Лук, яку викрали бойовики ХАМАС, виявилась мертвою. Президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив, що дівчині нібито відрубали голову.

За словами президента, було знайдено череп Шані Лук. Він висловив співчуття родині загиблої дівчини.

До теми Шані Лук, яку викрали бойовики ХАМАС, загинула: в Ізраїлі офіційно підтвердили

Президент Ізраїлю заявив, що Шані Лук відрубали голову

Її череп знайдено. Це означає, що ці варварські, садистські тварюки просто відрубали їй голову, коли вони нападали, катували та вбивали ізраїльтян,

– стверджує Іцхак Герцог.

Він також зазначив, що близько 40 тіл досі не ідентифіковані.

"Те, що ми бачили на кордоні між Газою та Ізраїлем, виходить далеко за рамки. Ми бачили бійню. Ми бачили, як на вулицях текла кров. Ми бачили найжахливіші трагедії, які тільки можна уявити", – наголосив президент.

Що цьому передувало

Нагадаємо, що МЗС Ізраїлю вже підтвердило загибель Шані Лук.

Мама Шані стверджує, що тіло її доньки поки що не виявлено. Однак було знайдено уламок черепної кістки, з якого було взято зразок ДНК.

Жінка припускає, що її дочка мертва з 7 жовтня. Можливо, її вбили пострілом у голову під час теракту ХАМАС.

Точні обставини смерті Шані поки невідомі. Також невідомо, де саме було знайдено осколок черепа.

Зазначимо, що Шані впізнали з відео, на якому озброєні палестинці везуть у пікапі оголене тіло дівчини. У той день вона приїхала на музичний фестиваль Nature Party в Ізраїлі, який проходив у пустелі за 30 кілометрів від кордону із Сектором Гази.