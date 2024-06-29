На Хмельниччині у колонії до смерті побили в'язня

У Шепетівській виправній колонії до смерті побили в’язня. Попередньо, це скоїв інший засуджений.

Слідчі підозрюють у злочині іншого засудженого, який також відбуває покарання у тій самій колонії.

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Подробиці трагедії

Все почалось ще на початку травня. За даними правоохоронців, підозрюваний у кімнаті відпочинку колонії на ґрунті неприязних стосунків завдав потерпілому п'ять ударів дерев’яною палицею по руках та один удар в область голови.

Постраждалого перевели у лікарню колонії, однак він помер.

Це (побиття – 24 Канал) призвело до смерті останнього у приміщенні лікарні, що знаходиться на території колонії,

– мовиться у повідомленні прокуратури.

Нападнику повідомили про підозру

Чоловіку, який побив іншого ув'язненого, оголосили підозру в заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження іншому засудженому, що спричинило його смерть.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Шепетівського районного управління поліції.

Підозрюваному може загрожувати покарання у вигляді додаткового позбавлення волі на строк від семи до десяти років.