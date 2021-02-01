Шеремета попереджали про імовірну ліквідацію: чому журналіст це не взяв до уваги

Журналіста Павла Шеремета ще задовго до смерті попереджали, що його хочуть ліквідувати білоруські спецслужби. Крім того, під час спілкування з ним нагадали про таємниче зникнення політиків у Білорусі. Але, судячи з усього, журналіст до цієї інформації серйозно не поставився. Чому – читайте далі.

Джерело: ТСН

Про це у коментарі ресурсу розповів колишній білоруський силовик Ігор Макар. Саме він у січні 2021 року опублікував аудіозапис, на якому керівництво білоруського силового блоку обговорює плани щодо фізичного усунення Павла Шеремета.

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Шеремету повідомляли про його імовірну ліквідацію: деталі

За словами Макара, спілкувався з журналістом Олег Алкаєв. Його прізвище також фігурує у записах розмов білоруських силовиків щодо усунення Шеремета. Письменника та колишнього начальника СІЗО Алкаєва серед інших хотіли убити.

Олег мені казав, що повідомляв Шеремету, що його хочуть ліквідувати білоруські спецслужби, і він його попередив. Також нагадав, що вони свого часу разом випустили книгу "Розстріляна команда" (про розстріли ув’язнених) і порушували питання щодо зниклих політиків. На що йому Павло сказав, що буде уважним,

– зазначив Макар.

За його словами, якби Шеремета попередила Росія про те, що на нього готують замах, то журналіст про це б повідомив. Але, судячи з усього, він цю інформацію не знав. Макар уточнив, що Шеремету повідомляли про ризик фізичної ліквідації. Однак інформацією про підготовку вбивства журналіст не володів.

"У мене є прямі докази того, що після зняття з посади голови Комітету держбезпеки Білорусі Вадима Зайцева була саме робота з ліквідації Павла Шеремета. Її ніхто не скасовував. Також не скасовували команду з усунення Олега Алкаєва", – переконує колишній білоруський силовик.

Крім того, у нього є підтвердження, що в наприкінці 2015 року підіймали та збирали всю інформацію щодо Шеремета:

де живе,

куди він пересувається,

про всі його поїздки.

І те, що Павло Шеремет поїхав до України є нічим іншим, як спецслужбам спростити завдання, тому що ліквідація людини в країні, де є збройний конфлікт, є якісь групи осіб, які мають стосунок до якихось угруповань і зброї, це розв'язує руки, і працювати замовнику набагато простіше,

– зауважив Макар.

Макар розповів, що на нього почали тиснути, коли він взявся за цю тему.

"Чому? Тому що, якщо це буде доведено, а я впевнений, що це буде доведено, це буде державний тероризм з боку Лукашенка. І це сильно вдарить по нинішньому режиму, і по самому Олександру Григоровичу Лукашенку", – підсумував Макар.

Головне про вбивство Павла Шеремета та білоруський слід.

Авто Шеремета підірвали 20 липня 2016 року.

Фігурантів справи затримали аж через 3 роки – в грудні 2019-го. Але мовиться лише про імовірних виконавців – Андрія Антоненка , Юлію Кузьменко та Яну Дугар ь. Ті ж усі обвинувачення відкидають.

, та ь. Ті ж усі обвинувачення відкидають. Після публікації плівок справа набула ще більшого резонансу. Зокрема, захист обвинувачених наголосив, що нова інформація все змінює.

Натомість у МВС України зауважили, що немає підстав для звільнення підозрюваних. Адже в обвинувальному акті зазначено, що на їхні дії вплинули інші невстановлені особи.

Сам Макар уже дав свідчення у Києві. Докладніше читайте тут.

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