У ще одного російського пілота не розкрився парашут

Випадковість? Навряд чи. Імовірно, уже тенденція. Дедалі частіше фіксують випадки, коли в пілотів збитих російських літаків не розкриваються парашути.

Українські військові продовжують знищувати окупантів, зокрема – у повітряних боях. Однак узяти всіх російських пілотів живими не виходить: учергове вони катапультуються, але все одно гинуть, оскільки їхні парашути не спрацьовують.

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Імовірно, російським пілотам свідомо не дають шансів катапультуватись живими. Про це свідчать дані нашої розвідки, за якими однією з причин неспрацьовування парашутів може бути їх умисне неправильне укладання перед вильотом.

Керівництво російської орди може робити це навмисне, щоб їхні пілоти не потрапили в полон і не стали свідками для військового трибуналу. Є ще один варіант – кумедний: окупанти вирішили бомбардувати українські міста та села власними військовими.

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