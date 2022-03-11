У ще одного російського пілота не розкрився парашут
Джерело:телеграм "Докази злочинів РФ"
Випадковість? Навряд чи. Імовірно, уже тенденція. Дедалі частіше фіксують випадки, коли в пілотів збитих російських літаків не розкриваються парашути.
Українські військові продовжують знищувати окупантів, зокрема – у повітряних боях. Однак узяти всіх російських пілотів живими не виходить: учергове вони катапультуються, але все одно гинуть, оскільки їхні парашути не спрацьовують.
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Імовірно, російським пілотам свідомо не дають шансів катапультуватись живими. Про це свідчать дані нашої розвідки, за якими однією з причин неспрацьовування парашутів може бути їх умисне неправильне укладання перед вильотом.
Керівництво російської орди може робити це навмисне, щоб їхні пілоти не потрапили в полон і не стали свідками для військового трибуналу. Є ще один варіант – кумедний: окупанти вирішили бомбардувати українські міста та села власними військовими.
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