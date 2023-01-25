Жах для росіян: як винищувачі F-16 можуть змінити ситуацію в повітрі на користь України

Україна має сподівання, що наступна зустріч "Рамштайн", буде авіаційною. Кілька десятків F-16 можуть вплинути на поле бою.

Про це для 24 Каналу розповів заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь. Він зазначив, що авіація нам потрібна негайно.

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"Авіація потрібна найсучасніша. Якраз F-16 нам підходять ідеально, бо це наразі найрозвиненіший літак з точки зору універсальності, багатозадачності й використання номенклатури зброї. Думаю, що жоден літак не може заявити про таку саму кількість різних систем озброєння і, відповідно, задач, які може виконувати", – вважає Самусь.

Зверніть увагу – Михайло Самусь про літаки F-16: дивіться відео

Необхідне панування в повітрі

Військовий експерт зазначив, що коли говорити про наступальні операції для деокупації, то надзвичайно важливо панувати у повітрі. Самусь пригадав, що у росіян відбулася катастрофа у так званій спеціальній воєнній операції. Загарбники не змогли встановити панування у повітрі.

"Вони хотіли це зробити у перші дні, коли заявили, що знищили ракетами українську ППО та авіацію. Росіяни дуже швидко натрапили на наших пілотів, які були на старіших літаках з меншим функціоналом. Проте коштом їхньої майстерності вдалося вибити росіян", – сказав Самусь.

Він розповів, що панування в повітрі залишилося у мріях ворога, а російські літаки падають, коли наближаються до українського повітряного простору.

Ефект як і від HIMARS

На думку Самуся, повітряні судна окупантів взагалі не можуть конкурувати з F-16, оскільки повітряний бій виглядав би по іншому, ніж у Другій світовій війні. Він би визначався дією радара і зброї на F-16. Експерт зазначив, що сучасний літак використовує свою зброю і повертається на аеродром базування.

"Українські ППО та авіація вже знищили частину російських літаків. Якби нам передали хоча б 30 літаків, то ефект був би такий як і від HIMARS. F-16 змінили б ситуацію в повітрі", – вважає Самусь.

З отриманням F-16 було б складно не лише російській авіації, а й наземним силам. Експерт розповів, що літаки ефективно працюють по наземних цілях.

Це був би жах для росіян і велика підмога для наших наземних сил. Думаю, наші пілоти показали б себе фантастично, – сказав спікер.

Битимуть по наземних цілях

Самусь розповів, що F-16 можуть чітко виконувати завдання підтримки наземних сил. Наприклад, були розмови, що Україна отримає комплекти JDAM. За словами експерта, вони перетворюють 500-кілограмову бомбу у високоточний боєприпас, який має характеристики ракети.

"Уявіть собі підтримку, яку можна було б мати на полі бою. F-16 може використовувати не тільки JDAM для підтримки наземних сил, а й ракетну зброю", – розповів Самусь.

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Допоможуть звільнити Крим

Самусь зазначив, що коли змоделюємо або уявимо собі ситуацію з деокупацією Криму, то велике значення матиме винищувальна авіація. Літаки можна використовувати на великих просторах та морській акваторії.

"У Криму важко просуватися з точки зору наземних сил. F-16 може здійснювати пуски ракет і по кораблях. Це універсальна машина. Тому нам краще зосередитися на F-16 і не розпилюватися на інші літаки, які, на перший погляд, легше отримати", – вважає спікер.

Він додав, що у світі є багато F-16, а США та їхні союзники переходять на F-35. За словами Самуся, парк F-16 рахується сотнями й кілька десятків для України були б дуже непоганою альтернативою.