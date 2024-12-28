Військовий сказав, який можливий крок України серйозно вплине на бажання Росії воювати в довгу

США наполягають на зниженні призовного віку в Україні до 18 років. Вони виходять з власного досвіду, маючи контрактну службу, великий медичний і соціальний пакети, можливість проводити масштабні відбори і підготовку протягом тривалого періоду. Україна стільки часу для цього в умовах війни не має.

Про це в етері 24 Каналу зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, наголосивши, що в Україні треба набирати людей, які вже мають життєвий досвід, здобули освіту, сформувались в сімейному плані, а це категорія осіб після 25 років.

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Переваги військових віком від 25 років

Люди віком від 25+ років більш адаптовані до сурових викликів і тих термінів, які визначені для підготовки після мобілізації, адже вони, зі слів Тимочка, вже мають певний дорослий життєвий досвід.

Сучасна війна, з його слів, є високотехнологічною, надто великого акценту на фізичну витривалість людини не ставиться, більше важливі інтелектуальні здібності. У 25 років вони, на думку Тимочка, в людини в рази більше, ніж в юнака, який щойно закінчив школу.

"В Україні треба більше працювати над популяризацією, ефективністю мобілізації, прибирати пункти в законі, які дають можливість зловживати відтермінуванням, соцгарантіями, звільненнями. Вони ефективні у мирний час, але створюють перешкоди для того, щоб належним чином дбати про захист України", – вважає Тимочко.

Важливість базової підготовки населення

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ озвучив, що він та більшість військовослужбовців вважають, що навіть ті громадяни, які не підпадають під призовний вік, маючи час і можливість на соціальну адаптацію, повинні пройти базову підготовку несення військової служби поза межами армії. Це дасть можливість людині отримати певні навички; зняти багато бар'єрів та страхів; краще розуміти, що уявляє собою армія.

"Оці стереотипи, що в разі, коли людина прийшла в армію, то вона має загинути – будуть прибиратися. Тому що люди віком від 18 до 25 років, які проходитимуть базову фахову підготовку, навчатимуться в інструкторів, які мають бойовий досвід", – розповів Тимочко.

З його слів, в Україні обов'язково слід організувати процес психологічної та фізичної адаптації громадян до потенційного несення військової служби в майбутньому.

Якщо ворог буде розуміти, що в Україні навчання і підготовка громадян проводиться якісно, то це серйозно впливатиме на його бажання вести бойові дії проти України в довгу,

– наголосив Тимочко.

Тоді, на його думку, росіяни прекрасно усвідомлюватимуть, що накопичувальний ефект від отримання загального досвіду українського населення до спротиву збільшуватиметься.

"Треба враховувати, що навіть зараз ворог має в рази більші втрати, ніж Україна. В нас зараз воює тільки частина населення, але потенційно може долучитися до бою й інша. Розуміючи це, в мотивації Росії здійснювати агресію виникатимуть серйозні перешкоди", – вважає Тимочко.

Україна має зберігати оптимізм, але бути готовою до викликів

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ підсумував, що навіть сподіваючись, що скоро можуть відбутися переговори й вдасться призупинити гарячу фазу війни, треба розуміти, що Росія жодним чином ніколи не дотримувалася мирних угод. Як тільки їй вдавалося накопичити сили, вона знову вступала у війну.

Запобігти цьому, зі слів Тимочка, можна зокрема дотримуючись одного з базових принципів – мати загально навчене населення. Навіть після переговорів інтенсивність такої підготовки українських громадян не має знижуватись, а навпаки її треба нарощувати. Україна, на думку Тимочка, повинна сподіватися на найкраще, але бути готовою до найгіршого сценарію розвитку подій.