Що категорично не можна робити на Великдень і чому
У 2024 році віряни Української православної церкви святкують Великдень 5 травня. Світле торжество має не лише свої традиції, як от випікання пасок, фарбування яєць, освячення великодніх кошиків, а і низку засторог щодо того, чого робити у цей світлий день не слід.
Щоправда, багатьох із них українці уже не дотримуються, та є і ті, які усе ще актуальні.
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На Христову неділю здавна заборонялося:
- довго спати і лінуватися;
- лихословити, лаятися, пліткувати;
- працювати і займатися господарством;
- працювати на городі;
- виносити сміття після заходу сонця;
- підстригати або фарбувати волосся;
- вінчатися і виходити заміж;
- їздити на кладовище і поминати померлих.
Як ми уже зазначили вище, деяких з цих заборон наразі не дотримуються. Подекуди – це просто неможливо. Як от із засторогою на працю. Лояльно до цього ставляться і в церкві. Вона не забороняє перебувати на робочому місці тим, хто через обставини в цей день не може організувати собі вихідний.
Але ось лихословити, сваритись і ставитись до інших зі злом – таки не варто.
До теми Українські традиції на Великдень: головні обряди та заборони свята
Існує заборона викидати те, що освячене в храмі. Вважають, що краще це спалити або закопати в землю.
Також в день Великодня не можна пекти паски і фарбувати яйця, це потрібно було зробити у Страсний тиждень, зокрема у чистий Четвер або суботу.