Что категорически нельзя делать на Пасху и почему
В 2024 году верующие Украинской православной церкви празднуют Пасху 5 мая. Светлое торжество имеет не только свои традиции, такие как выпекание куличей, покраска яиц, освящение пасхальных корзин, но и ряд предостережений относительно того, чего делать в этот светлый день не следует.
Правда, многих из них украинцы уже не придерживаются, но есть и те, которые все еще актуальны.
Смотрите также Что нужно сделать перед Пасхой: 7 дел на Страстную неделю
На Христово воскресенье издавна запрещалось:
- долго спать и лениться;
- сквернословить, ругаться, сплетничать;
- работать и заниматься хозяйством;
- работать на огороде;
- выносить мусор после захода солнца;
- подстригать или красить волосы;
- венчаться и выходить замуж;
- ездить на кладбище и поминать умерших.
Как мы уже отметили выше, некоторых из этих запретов пока не соблюдаются. Кое-где – это просто невозможно. Как вот с предостережением на работу. Лояльно к этому относятся и в церкви. Она не запрещает находиться на рабочем месте тем, кто в силу обстоятельств в этот день не может организовать себе выходной.
Но вот сквернословить, ссориться и относиться к другим со злом – таки не стоит.
К теме Украинские традиции на Пасху: главные обряды и запреты праздника
Существует запрет выбрасывать то, что освящено в храме. Считают, что лучше это сжечь или закопать в землю.
Также в день Пасхи нельзя печь куличи и красить яйца, это нужно было сделать в Страстную неделю, в частности в чистый четверг или субботу.