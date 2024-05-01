Щоправда, багатьох із них українці уже не дотримуються, та є і ті, які усе ще актуальні.

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На Христову неділю здавна заборонялося:

довго спати і лінуватися;

лихословити, лаятися, пліткувати;

працювати і займатися господарством;

працювати на городі;

виносити сміття після заходу сонця;

підстригати або фарбувати волосся;

вінчатися і виходити заміж;

їздити на кладовищє і поминати померлих.

Як ми уже зазначили вище, деяких з цих заборон наразі не дотримуються. Подекуди – це просто неможливо. Як от із засторогою на працю. Лояло до цього ставляться і в церкві. Вона не забороняє перебувати на робочому місці тим, хто через обставини в цей день не може організувати собі вихідний.

Але ось лихослівити, сваритись і ставитись до інших зі злом – таки не варто.

До теми Українські традиції на Великдень: головні обряди та заборони свята

Існує заборона викидати те, що освячене в храмі. Вважають, що краще це спалити або закопати в землю.

Також в день Великодня не можна пекти паски і фарбувати яйця, це потрібно було зробити у Страсний тиждень, зокрема у чистий Четвер або суботу.