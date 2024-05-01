Правда, многих из них украинцы уже не придерживаются, но есть и те, которые все еще актуальны.

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На Христово воскресенье издавна запрещалось:

долго спать и лениться;

сквернословить, ругаться, сплетничать;

работать и заниматься хозяйством;

работать на огороде;

выносить мусор после захода солнца;

подстригать или красить волосы;

венчаться и выходить замуж;

ездить на кладбище и поминать умерших.

Как мы уже отметили выше, некоторых из этих запретов пока не соблюдаются. Кое-где – это просто невозможно. Как вот с предостережением на работу. Лояльно к этому относятся и в церкви. Она не запрещает находиться на рабочем месте тем, кто в силу обстоятельств в этот день не может организовать себе выходной.

Но вот сквернословить, ссориться и относиться к другим со злом – таки не стоит.

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Существует запрет выбрасывать то, что освящено в храме. Считают, что лучше это сжечь или закопать в землю.

Также в день Пасхи нельзя печь куличи и красить яйца, это нужно было сделать в Страстную неделю, в частности в чистый четверг или субботу.