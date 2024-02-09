Пів години відбірної брехні про історію України: що Путін розповів в інтерв'ю Карлсону

Владімір Путін дав інтерв'ю скандальному американському журналісту Такеру Карлсону. Він говорив дві години, а чверть своєї промови присвятив українській історії – звісно, викрививши її для зручності.

Такер Карлсон пафосно подав свою поїздку до Москви як пошук правди, мовляв, американці не в курсі, що відбувається в Україні насправді. І Путін щедро постачав його маячнею, яку так любить цей пропагандист. Адже саме Карлсон розганяє тезу про те, що коронавірусу не існує, піарить Трампа і Орбана. Загалом Карлсон є корисним ідіотом – на кшталт тих, хто просував на Заході радянську владу.

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Що Путін заявив про Україну (спойлер: нічого нового)

Головні тези, які Путін намагався донести глядачеві, нічим не відрізняються від уже звичної брехні, яку щоденно транслює російське телебачення. Вони невибагливі та вкладаються в кілька речень: Київська Русь = Росія, Україну вигадали більшовики, росіяни миролюбні.

Заяви Путіна про історію під час інтерв'ю Карлсону:

Російська держава створена 862 року (насправді ж Москву створено кількома століттями пізніше).

Україна – штучне утворення, її створив Сталін (А до Сталіна України не було, Тарас Шевченко писав про якусь іншу державу?)

Росіяни б не втручалися у справи України, якби не "криваві події на Майдані". Війну почала Україна у 2014 році (Зелених чоловічків послала теж Україна?)

Українців довго ополячували, але вони відчувають себе росіянами, тож в Україні триває громадянська війна і буде "возз'єднання" (Ми вже бачимо, що відбувається в Маріуполі, – а окупанти називають це відродженням міста).

Фактично Путін повторив деякі положення ще радянської пропаганди – про ополячування та возз'єднання. І активно юзав ті тези, які циркулюють у Росії ще з нульових, – що Україну вигадали, а отже, все можна відкотити і загарбати собі.

Як поводився Карлсон і чому цю розмову не можна вважати інтерв'ю

Загалом Путін сипав цифрами і прізвищами, а Карлсон сумирно слухав, перебивши тільки раз. Він щиро зізнався, що втратив нитку розмови і не розуміє, про який час ідеться. Путін сам заплутався –чи то XIII століття, чи то XIV століття. Але пообіцяв, мовляв, уже завершує свій історичний спіч –можливо, нудний. Американський журналіст заперечив: що ви – що ви, мені не нудно і цікаво.

Багато людей звернули увагу на поведінку Карлсона: він майже не перебивав Путіна, жодного разу не спитав про Маріуполь і взагалі не ставив незручних питань. Родзинкою інтерв'ю стали "листи Хмельницького".

Що за "листи Хмельницького", які Путін збирався показати

В якийсь момент Путін клацнув пальцями і попросив принести "листи" українського гетьмана. Йому передали папку на зав'язках, утім, її так і не розкрили. У папці нібито містилися копії архівних документів – листів, які Богдан Хмельницький писав у Варшаву, а потім у Москву. В них гетьман буцімто просив поляків дотримуватися прав українців, а коли ті відмовили – адресував їх московському царю з проханням приєднати Україну.



Путін показав "листи Хмельницького" під час інтерв'ю Карлсону / Скриншот 24 Каналу

Путін повимахував папкою, мовляв, я покажу вам листи, щоб не бути голослівним. Карлсон буквально скричав "Я вам вірю!", і Путін поклав папку на стіл. Це разюче нагадує історію з картою нападу України, яку досі показує Лукашенко.

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Навіщо Карлсон брав інтерв'ю у Путіна

Він надав господарю Кремля майданчик, де той зможе говорити про вигідну для себе версію історії і подій загалом. Карлсон цілком ручний і тільки піддакував Путіну. Росіяни дуже тішилися тому, що згадки про Путіна з'явилися на шпальтах світових ЗМІ, а відео набрало мільйони переглядів. Власне, на це й був розрахунок. У ГУР уже назвали цей монолог Путіна спецоперацією для західної аудиторії.