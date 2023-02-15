Що робити, якщо втратили паперовий документ про власність на землю чи нерухомість: пояснення

В Україні визнаються не лише паперові, а й електронні документи, які підтверджують право власності на нерухомість чи земельну ділянку. Однак навіть якщо у власника є лише фізичні носії, він зможе їх відновити у випадку втрати.

Однак значно простіше це буде зробити при наявності електронного варіанту документів. Про це розповів керівник Офісу протидії рейдерству Міністерства юстиції України Віктор Дубовик.

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Паперові та електронні документи в Україні рівноправні

Віктор Дубовик підкреслив, що кожен громадянин України має не лише права, а й обов'язки щодо майна. Серед них й обов’язок забезпечити надійне зберігання паперових документів.

А внесення відомостей з паперових документів в електронний реєстр має бути простим правилом, як сходити і помити руки,

– сказав він.

Особливо це актуально під час воєнного стану, коли доволі просто втратити паперові носії з правом власності. Натомість якимось чином бути позбавленим запису в електронному реєстрі значно важче. Тож комбінація паперового та електронного носіїв може вберегти від іноді тривалого відновлення документів та стане додатковим захистом права власності від шахраїв.

Як відновити втрачені паперові документи

Щоб отримати електронні документи або перевірити їхню наявність, потрібно звернутися до будь-якого державного реєстратора в територіальній громаді, в Центр надання адміністративних послуг чи до нотаріуса. Внести дані про право власності в реєстр можуть реєстратор чи нотаріус, який має право проводити державну реєстрацію під час воєнного стану.

Якщо ж власник втратив паперові документи, які були єдиним носієм, то все одно зможе їх відновити. Відносно просто це буде зробити, якщо власник має можливість отримати дублікат такого документу.

Дублікат можна отримати з архіву нотаріуса чи органу місцевого самоврядування, які посвідчували чи видавали такий документ.

Однак в умовах бойових дій та ракетних обстрілів ці архіви можуть бути втраченими або ж розташовуватися на тимчасово окупованих територіях. У такому випадку відновити документи про власність на землю чи нерухомість буде значно складніше, а саме лише в судовому порядку.