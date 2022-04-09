"Що сп***или, те й носимо": окупанти доношують одяг і взуття українських захисників

Російські загарбники не можуть прожити ані дня без крадіжок. І мовиться не лише про пральні машини та міксери, а й навіть військову форму.

На відео, яке з'явилося в мережі, можна побачити як окупанти хизуються награбованим. Орки змінили своє лахміття на сучасну військову форму, яку носять українські бійці.

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Окупанти хизуються вкраденою військовою формою

Російські загарбники не можуть похизуватися бодай однією звивиною. Вони не лише знімають на відео награбоване, а й потім ці ролики викладають у мережу. Так, весь світ дізнається про те, що не гребують вони ще й доношувати форму за нашими мужніми бійцями. Далі пряма мова.

– Мужики, а ви звідки такі модні?

– Донецьк, "Азов" роззули або роздягнули, як правильно? Я навіть не знаю...

– Пацани, а чого у вас у всіх берці однакові? Я у нас такі не бачив.

– Форма №8. Що сп***или, те й носимо.

Окупанти хизуються краденою в українських військових формою, дивіться відео:

Не складно зрозуміти, що орки присвоїли собі форму українських героїв, які мужньо боронять Маріуполь. Маємо надію, що наші берці гризтимуть їхні ноги до крові, а форма тиснутиме так, що зброю нормально тримати не вийде.

Тим часом деякі російські солдати називають війну пеклом для себе – дивіться відео: