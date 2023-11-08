У нас є рік: що Україна має зробити у судовій галузі для продовження руху в ЄС

Європейська комісія 8 листопада рекомендувала розпочати переговори про вступ України у Євросоюз. А тепер про найцікавіше.

Україна має зробити низку кроків для подальшого руху в ЄС.

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Над цим переліком вже працюють

Завдання України на наступний рік для продовження руху до ЄС в частині судів:

завершити відбір на відкриті вакансії у Конституційному Суді відповідно до нового законодавства;

усунути корупційні ризики у Верховному Суді, зокрема, через перевірку декларацій доброчесності та майнових декларацій, дисциплінарні засоби та вдосконалених процесів відбору з акцентом на доброчесності та професійній етиці;

створити новий адміністративний суд для розгляду справ національного рівня замість ліквідованого ОАСК;

відновити добір суддів в умовах удосконаленої правової бази, чітких критеріїв доброчесності та професійності, сильної ролі Громадської ради доброчесності;

відновити призупинене у 2019 році кваліфоцінювання суддів;

створити Службу дисциплінарних інспекторів після прозорого та об'єктивного процесу відбору;

відновити розгляд дисциплінарних проваджень щодо суддів, надаючи перевагу резонансним справам та справам, у яких збігає строк давності;

аудит і модернізація ІТ в судовій системі.

Також у документі є низка рекомендацій стосовно правничої освіти. Вони стосуються чіткого розмежування юридичної освіти та підготовки кадрів для органів правопорядку. Також потрібно посилити вимоги до вступу в правничі школи та посилити вимоги ліцензування юридичних шкіл.

Має бути організований прозорий розподіл державного замовлення. Навчальні програми слід модернізувати з акцентом на етику, практичну підготовку, право ЄС та міжнародні обміни. Також важливим кроком має стати впровадження Єдиного державного кваліфікаційного іспиту. Ще одна завдання – боротьба з корупцією та плагіатом.

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Це не перелік – це вау️‍. Переважна більшість із цього вже є пріоритети нашої діяльності за цими двома напрямками і те, над чим ми з партнерами довго і наполегливо працювали.

Дякуємо Єврокомісії за справедливу позитивну оцінку і за ці пріоритети. А також, звісно, усім українцям та особливо Збройним Силам України. Сьогодні у нас всіх – спільне досягнення! Не розслабляємося й працюємо далі, бо треба ці вимоги перевтілити в реальність. Остаточне рішення про відкриття перемовин буде оголошене 14 грудня на саміті Європейської ради.