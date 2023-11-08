У нас есть год: что Украина должна сделать в судебной сфере для продолжения движения в ЕС
Источник:Михаил Жернаков
Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз. А теперь о самом интересном.
Украина должна сделать ряд шагов по дальнейшему движению в ЕС.
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Задание Украины на следующий год для продолжения движения в ЕС в части судов:
- завершить отбор на открытые вакансии в Конституционном Суде в соответствии с новым законодательством;
- устранить коррупционные риски в Верховном Суде, в частности через проверку деклараций добродетели и имущественных деклараций, дисциплинарные средства и усовершенствованных процессов отбора с акцентом на добродетели и профессиональной этике;
- создать новый административный суд для рассмотрения дел национального уровня вместо ликвидированного ОАСК;
- восстановить подбор судей в условиях усовершенствованной правовой базы, четких критериев добродетели и профессионализма, сильной роли Общественного совета добродетели;
- возобновить приостановленную в 2019 году квалифоценивание судей;
- создать Службу дисциплинарных инспекторов после прозрачного и объективного отборочного процесса;
- восстановить рассмотрение дисциплинарных производств в отношении судей, предпочитая резонансные дела и дела, в которых истек срок давности;
- аудит и модернизация ІТ в судебной системе.
Также в документе есть ряд рекомендаций по правовому образованию. Они касаются четкого разграничения юридического образования и подготовки кадров для правопорядка. Также нужно усилить требования к поступлению в школы права и ужесточить требования лицензирования юридических школ.
Должно быть организовано прозрачное распределение государственного заказа. Учебные программы должны быть модернизированы с акцентом на этику, практическую подготовку, право ЕС и международные обмены. Также важным шагом должно стать внедрение Единого государственного квалификационного экзамена. Еще одна задача – борьба с коррупцией и плагиатом.
Интересно Что на самом деле стоит за "шевченковским фейком"
Это не список – это вау️. Подавляющее большинство из этого уже приоритеты нашей деятельности по этим двум направлениям и то, над чем мы с партнерами долго и упорно работали.
Спасибо Еврокомиссии за справедливую положительную оценку и за эти приоритеты. А также, конечно, всем украинцам и особенно Вооруженным Силам Украины. Сегодня у нас всех – совместное достижение! Не расслабляемся и работаем дальше, потому что нужно эти требования превратить в реальность. Окончательное решение об открытии переговоров будет объявлено 14 декабря на саммите Европейского совета.