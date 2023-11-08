Украина должна сделать ряд шагов по дальнейшему движению в ЕС.

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Над этим перечнем уже работают

Задание Украины на следующий год для продолжения движения в ЕС в части судов:

завершить отбор на открытые вакансии в Конституционном Суде в соответствии с новым законодательством;

устранить коррупционные риски в Верховном Суде, в частности через проверку деклараций добродетели и имущественных деклараций, дисциплинарные средства и усовершенствованных процессов отбора с акцентом на добродетели и профессиональной этике;

создать новый административный суд для рассмотрения дел национального уровня вместо ликвидированного ОАСК;

восстановить подбор судей в условиях усовершенствованной правовой базы, четких критериев добродетели и профессионализма, сильной роли Общественного совета добродетели;

возобновить приостановленную в 2019 году квалифоценивание судей;

создать Службу дисциплинарных инспекторов после прозрачного и объективного отборочного процесса;

восстановить рассмотрение дисциплинарных производств в отношении судей, предпочитая резонансные дела и дела, в которых истек срок давности;

аудит и модернизация ІТ в судебной системе.

Также в документе есть ряд рекомендаций по правовому образованию. Они касаются четкого разграничения юридического образования и подготовки кадров для правопорядка. Также нужно усилить требования к поступлению в школы права и ужесточить требования лицензирования юридических школ.

Должно быть организовано прозрачное распределение государственного заказа. Учебные программы должны быть модернизированы с акцентом на этику, практическую подготовку, право ЕС и международные обмены. Также важным шагом должно стать внедрение Единого государственного квалификационного экзамена. Еще одна задача – борьба с коррупцией и плагиатом.

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Это не список – это вау️‍. Подавляющее большинство из этого уже приоритеты нашей деятельности по этим двум направлениям и то, над чем мы с партнерами долго и упорно работали.

Спасибо Еврокомиссии за справедливую положительную оценку и за эти приоритеты. А также, конечно, всем украинцам и особенно Вооруженным Силам Украины. Сегодня у нас всех – совместное достижение! Не расслабляемся и работаем дальше, потому что нужно эти требования превратить в реальность. Окончательное решение об открытии переговоров будет объявлено 14 декабря на саммите Европейского совета.