Это не просто разводняк

Склепанные в стилистике малограмотного графомана и брошенные в сеть как будто принадлежащие перу Тараса Шевченко, с припиской, для поощрения распространителям, в духе: "Ах как актуально, и в самом деле пророк!".

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Это не просто "развод лоха", это еще и специализированное "опускалово х*хла" по старому имперскому рецепту. Как говорил персонаж Тургенева: "Нет ничего проще, чем быть малорусским поэтом – напиши "грає-грає, воропає", и х*хол прочтет и заплачет! Ги-ги".

За каждым таким фейком торчит морда какого-нибудь условного майора ФСБ. Он вместе с коллегами хохочет, аж за живот держится, с того, как легко ему удалось в очередной раз обмануть "тупых х*хлов" и указать им на их место: "Вот вам ваш Шевченко, кугуты". "Дурак и пьяница" – как 170 лет трудолюбиво пыталась доказать охранка руками своих наемных работников, от Виссариона до Бузины. Есть разные, даже довольно изощренные способы "закрепить" эту информацию вам в сознании.

Не забывайте, спецоперация "Шевченко", начатая охранкой 5 апреля 1847 года на днепровской переправе, с тех пор никогда не прекращалась. Нынешний разгон очередного бездарного стихотворства под именем Шевченко тоже вряд ли случайный.

Россиян в ужасе от Шевченко в New Yorker

На прошлой неделе в глобальной презентации украинской культуры произошло событие, к сожалению, не замеченное нашими СМИ, а зря. New Yorker, впервые за всю свою историю, опубликовал стихотворение Шевченко ("І небо невмите, і заспані хвилі...", перевод Аскольда Мельничука). Через несколько дней после этого и разогнали в сети очередное "грає-грає, воропає". Привязка была к ИПСО о том, что "война выгодна олигархам, а простым людям нечего делать", то есть цель два в одном.

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Совпадение? Или, может, кому-то в России так от того New Yorker запекло, что надо было сразу примочку класть?

Еще раз: Шевченко победил империю. Империя этого ему никогда не простит – пока она есть, ее будет корчить. "Будете вы хрипеть, царапая край матраса, строчки из Александра, а не брехню Тараса", – взбешенно кричал на нас покойный Ося Бродский. В этом вопросе его интеллигентские "очочки" целиком накладывались на майорскую рожу. По некоторым показаниям, за эти ужасные строчки он заплатил очень недоброй собственной смертью, даже "без матраса".

Однако преемников это не останавливает, и желающих надругаться над Шевченко не уменьшается. Пока какие-нибудь арестовичи нашептывают свои антиукраинские методички саймонам шустерам, другие в это время нашептывают редакторам влиятельных западных медиа, что тот хваленый Шевченко, между нами говоря, "гимно-поэт" был, но у украинцев в каноне, потому что писал на украинском. Если бы каждый раз, когда у меня западные журналисты переспрашивали, правда ли это, я сообщала об этом на фейсбуке, всем бы надоело читать.

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Я не знаю способа, которым можно научить неопытных людей отличать ложь от правды, "Тархун" – от "Вдовы Клико", а "Бедняк плачет, богач скачет" (или что там еще навыдумывали штатные и внештатные работники под именем Шевченко) – от "І небо невмите, і заспані хвилі...".

У меня нет на то рецепта. Я только знаю, что чувство стиля в условиях информационной войны спасает от многих ловушек. Стиль, холера, стиль: как бы ни маскировалась чекистская гопота, как бы ни ковала себе голосочек, как в сказке про волка и козлят, – стиль обязательно их выдаст.

Формируйте у детей чувство стиля. Ставьте им Баха и читайте Шевченко.