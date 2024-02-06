Чому ракети часто "не досягають цілей": Ігнат назвав 3 чинники
У статистиці Повітряних сил України регулярно з'являються повідомлення на кшталт "10 ракет летіло, з яких – 4 збили і 4 не досягли цілі".
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив 24 Каналу, що в такий спосіб намагається комунікувати та інформувати суспільство.
Не пропустіть Б'ють на сотні кілометрів: як смертоносні ракети JASSM до F-16 допоможуть ЗСУ на полі бою
"Журналісти часто ставлять запитання: "Чому так мало збили ракет?". Я завжди намагаюся толерантно, лаконічно та з певними вимогами безпеки подавати цю інформацію. Не хочеться ворогу зайвий раз сповіщати "що" долетіло, але й потрібно людей заспокоїти. Бо від перемоги до зради один крок. Тут ППО Боги, а на другий день мало збили", – сказав Ігнат.
Дійсно бувають випадки, коли з 5 дронів збивають лише одного. А все тому, що 4 БпЛА завдали удару по лінії фронту й не було особливих шансів їх приземляти.
Водночас різні сукупні фактори впливають на те, щоб ворожі ракети або дрони "не досягали цілей". Часто вони падають в полі завдяки 3 чинникам:
- неякісні ракети;
- протидія засобами радіоелектронної боротьби;
- російські оператори, які їх наводили, могли припуститися помилки.
До речі, засоби РЕБ нарощуються. Тема набуває дедалі більшої популярності,
– підкреслив Юрій Ігнат.
Роль РЕБ у збитті дронів та ракет
- Командування ЗСУ вперше 24 січня підтвердило, що змогло "нейтралізувати" 2 десятки російських ракет не засобами ППО, а РЕБ. Інститут вивчення війни назвав це "зміною" можливостей українського РЕБу. Раніше можливості радіоелектронної боротьби використовували для виведення з ладу БпЛА, але не ракет.
- Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко розповів, що Україна має кілька сучасних розробок, які можуть за допомогою радіоелектронного впливу втручатись у навігаційні системи ворожих дронів. Їх вміють не тільки саджати, але й відхиляти. Так само як ракети.
- Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що в Україні створили окопну систему радіоелектронної боротьби – AD Counter FPV. Система генерує білий шум у радіочастотному діапазоні, у результаті FPV-дрон втрачає зв'язок з оператором і стає некерованим.