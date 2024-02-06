Почему ракеты часто "не достигают целей": Игнат назвал 3 фактора
В статистике Воздушных сил Украины регулярно появляются сообщения вроде "10 ракет летело, из которых – 4 сбили и 4 не достигли цели".
Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил 24 каналу, что таким образом пытается коммуницировать и информировать общество.
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"Журналисты часто задают вопрос: "Почему так мало сбили ракет?". Я всегда стараюсь толерантно, лаконично и с определенными требованиями безопасности подавать эту информацию. Не хочется врагу лишний раз сообщать "что" долетело, но и нужно людей успокоить. Потому что от победы до предательства один шаг. Здесь ПВО Боги, а на второй день мало сбили", – сказал Игнат.
Действительно бывают случаи, когда из 5 дронов сбивают только один. А все потому, что 4 БпЛА нанесли удар по линии фронта и не было особых шансов их приземлять.
В то же время различные совокупные факторы влияют на то, чтобы вражеские ракеты или дроны "не достигали целей". Часто они падают в поле благодаря 3 условиям:
- некачественные ракеты;
- противодействие средствами радиоэлектронной борьбы;
- российские операторы, которые их наводили, могли допустить ошибку.
Кстати, средства РЭБ наращиваются. Тема приобретает все большую популярность,
– подчеркнул Юрий Игнат.
Роль РЭБ в сбивании дронов и ракет
- Командование ВСУ впервые 24 января подтвердило, что смогло "нейтрализовать" 2 десятка российских ракет не средствами ПВО, а РЭБ. Институт изучения войны назвал это "изменением" возможностей украинского РЭБа. Ранее возможности радиоэлектронной борьбы использовали для вывода из строя БпЛА, но не ракет.
- Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что в Украине создали окопную систему радиоэлектронной борьбы – AD Counter FPV. Система генерирует белый шум в радиочастотном диапазоне, в результате FPV-дрон теряет связь с оператором и становится неуправляемым.
- Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко рассказал, что Украина имеет несколько современных разработок, которые могут с помощью радиоэлектронного воздействия вмешиваться в навигационные системы вражеских дронов. Их умеют не только сажать, но и отклонять. Так же как ракеты.