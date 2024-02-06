Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил 24 каналу, что таким образом пытается коммуницировать и информировать общество.

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"Журналисты часто задают вопрос: "Почему так мало сбили ракет?". Я всегда стараюсь толерантно, лаконично и с определенными требованиями безопасности подавать эту информацию. Не хочется врагу лишний раз сообщать "что" долетело, но и нужно людей успокоить. Потому что от победы до предательства один шаг. Здесь ПВО Боги, а на второй день мало сбили", – сказал Игнат.

Действительно бывают случаи, когда из 5 дронов сбивают только один. А все потому, что 4 БпЛА нанесли удар по линии фронта и не было особых шансов их приземлять.

В то же время различные совокупные факторы влияют на то, чтобы вражеские ракеты или дроны "не достигали целей". Часто они падают в поле благодаря 3 условиям:

некачественные ракеты;

противодействие средствами радиоэлектронной борьбы;

российские операторы, которые их наводили, могли допустить ошибку.

Кстати, средства РЭБ наращиваются. Тема приобретает все большую популярность,

– подчеркнул Юрий Игнат.

Роль РЭБ в сбивании дронов и ракет