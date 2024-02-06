Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив 24 Каналу, що в такий спосіб намагається комунікувати та інформувати суспільство.

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"Журналісти часто ставлять запитання: "Чому так мало збили ракет?". Я завжди намагаюся толерантно, лаконічно та з певними вимогами безпеки подавати цю інформацію. Не хочеться ворогу зайвий раз сповіщати "що" долетіло, але й потрібно людей заспокоїти. Бо від перемоги до зради один крок. Тут ППО Боги, а на другий день мало збили", – сказав Ігнат.

Дійсно бувають випадки, коли з 5 дронів збивають лише одного. А все тому, що 4 БпЛА завдали удару по лінії фронту й не було особливих шансів їх приземляти.

Водночас різні сукупні фактори впливають на те, щоб ворожі ракети або дрони "не досягали цілей". Часто вони падають в полі завдяки 3 чинникам:

неякісні ракети;

протидія засобами радіоелектронної боротьби;

російські оператори, які їх наводили, могли припуститися помилки.

До речі, засоби РЕБ нарощуються. Тема набуває дедалі більшої популярності,

– підкреслив Юрій Ігнат.

Роль РЕБ у збитті дронів та ракет