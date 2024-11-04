У диктатора Владіміра Путіна закінчуються строковики. Він намагається знайти живу силу будь-де, аби не відправляти на фронт синів олігархів чи своїх прихильників.

Полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон у розмові на 24 Каналі зазначив, що це може змусити Росію вивести свої війська з України, як було в Афганістані у 1980-х роках. Також він розповів, що насправді лякає Путіна та чим може обернутися співпраця Росії з КНДР.

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Чи може Україна сама створити ядерну зброю

Президент Володимир Зеленський сказав, що Україна має вступити до НАТО або отримати ядерну зброю. Також німецьке видання Bild повідомило нібито Україна може створити власну ядерну бомбу за лічені тижні. Чи не вважаєте ви, що Україна має на це моральне право?

Власне, це дуже складна тема й абсолютно правильно, що ми обговорюємо її саме зараз. Звичайно, раніше Україна мала дуже великий ядерний потенціал, але відмовилася від нього через запевнення Росії та НАТО, що буде в безпеці, і жодна зі сторін не нападе на Україну. Тепер Україні в цьому дуже чітко відмовили, а вторгненням Росії в Україну 24 лютого 2022 року ця угода справді була знищена.

Я з великою симпатією ставлюся до президента Зеленського, який пропонує для безпеки України надати вам ядерне озброєння. Якби Україна мала свій ядерний потенціал у лютому 2022 року, росіяни ніколи б не напали. Отже, це свого роду історичний прецедент.

Володимир Зеленський обговорював це під час зустрічі з Дональдом Трампом в контексті того, що Будапештський меморандум не спрацював, а до кінця війни партнери можуть не погодити вступ України до НАТО. Пізніше Зеленський наголосив, що ніколи не просив повернути ядерну зброю і саме тому Україні необхідний неядерний пакет стримування, про який мовиться у Плані перемоги.

Зараз, якби Україна була частиною НАТО, їй не потрібні були б засоби ядерного стримування, тому що такі країни, як Велика Британія та Франція, мають засоби ядерного стримування, яких достатньо для збереження миру в Європі.

Водночас це вигідна переговорна позиція для президента Зеленського. Без сумніву, в Україні є люди, які знаються на цьому, що дозволило б розвивати ядерний потенціал. І, звичайно, Україна є однією з провідних країн у світі з атомною енергетикою та атомними електростанціями.

Тож я думаю, що це розумний коментар з боку президента Зеленського. З урахуванням того, що Росія зараз широко використовує хімічну зброю на Сході України та погрожує застосувати тактичну ядерну зброю в Україні, а також іншу ядерну зброю проти Великої Британії та інших. Тому це дискусія, яку необхідно провести.

Ми знаємо, що Владімір Путін поважає лише силу й експлуатує слабкість, а наявність засобів ядерного стримування – це справжня сила. Сподіваюся, що в цьому не буде потреби й Україна буде запрошена до НАТО за першої ж можливості.

Однак це також підкреслює, що міжнародна спільнота, Захід і країни НАТО, які підтримують Київ, повинні активізувати свої зусилля, щоб Україні не довелося розвивати ядерний потенціал і вона могла перемогти російських загарбників.

Якщо Захід не запросить Україну в НАТО сьогодні або у майбутньому, як створення Україною власних засобів ядерного стримування може вплинути на результат війни? Для прикладу, Bild повідомило, що Україна може використовувати ядерне паливо, яке є на ядерних майданчиках.

Думаю, що не все так просто, як кажуть деякі німецькі газети. Звичайно, Україна має можливості та досвід, без сумніву, але для ядерної зброї потрібен зовсім інший тип ядерного потенціалу, ніж для енергетики. Уран, який живить атомні електростанції, також міститься в ядерній боєголовці. Однак цей уран має бути збагачений приблизно до 95%, щоб він міг стати зброєю.

Варто лише згадати іранців, які роками намагалися це зробити, і у них теж є атомна енергетика. Слід зазначити, що вони, безсумнівно, отримують від росіян досвід в галузі ядерної зброї, що є ще однією причиною, чому Україна може захотіти розвивати свій власний ядерний потенціал.

Однак, коли йдеться про вступ України до НАТО, я думаю, що останнє рішення, яке ухвалив Альянс, полягає в тому, що це не станеться, поки не закінчиться війна. Отже, це є свого роду складною дилемою, як ми кажемо у Великій Британії.

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Що зараз має відбуватися? Країни НАТО повинні забезпечити перемогу України, щоб російських загарбників було відкинуто назад до Росії. Тоді Україна зможе або приєднатися до НАТО, або отримати домовленість, за якою Альянс гарантуватиме безпеку України.

Очевидно, що до 24 лютого 2022 року будь-які домовленості НАТО з Україною були недостатніми для стримування росіян. Отже, я думаю, що це розмова, яку потрібно вести відкрито, щоб росіяни знали, що всі дійсно серйозно налаштовані.

Адже, якби Україна розвинула ядерний потенціал, це, на мою думку, суттєво ослабило б позиції Росії. Це дискусія і можна сподіватися, що вона активізує США та країни НАТО дати можливість Україні виграти цю війну якомога швидше, щоб відновити мир у Європі, якого хочуть всі, крім Путіна.

Що насправді лякає Путіна

Путін заявляє, що не дозволить Україні створити власну ядерну зброю та ядерний потенціал. Чи означає це, що таке створення засобів ядерного стримування може підривати наратив диктатора, посилювати тиск на нього і стати великою катастрофою для російських військових зусиль?

Можливо. Це дуже складне питання. Путін погрожував ядерними ударами практично щодня протягом усієї цієї, більш ніж 900-денної, війни. Отже, я думаю, що Путін блефує, коли погрожує ядерними ударами по Україні. Зараз, звичайно, якби Україна мала власний ядерний потенціал, це зробило б такий варіант ще менш ймовірним.

Путін не хотів би, яким би екстремальним і божевільним його не вважали люди, розпалювати ядерну війну, тому що це покладе край його власному правлінню. Він дуже егоїстична людина. Йому подобається думати, що він великий лідер, як Олександр Македонський чи Фрідріх Великий, але це явно не так. Отже, я вважаю, що це складна ситуація. Але зараз саме час провести цю дискусію, тому що я згоден з вашим твердженням, що насправді це змушує Путіна багато про що подумати.

Ми знаємо, що російські військові взяли на себе серйозний удар від українських військових. Вони втратили сотні тисяч солдатів, тисячі танків і літаків. Російська економіка перебуває на межі краху, і якби не такі країни як Китай, який купує у них дешеву нафту, то вона б уже рухнула. Для Путіна все стає дедалі складнішим. І він знає, що якщо справи підуть погано, це стане кінцем його правління, як автократичного тирана, який зараз очолює Росію.

Отже, дуже-дуже важливо, щоб НАТО і США дали Україні абсолютно все необхідне, щоб їм не довелося йти цим ядерним шляхом. Щойно Україна переможе, для неї буде доречно вступити до НАТО, щоб гарантувати, що конфлікт, подібний до війни в Україні, не повториться.



Для Путіна все стає дедалі складнішим / Getty Images

Що може змусити Путіна вивести війська з України

Генсек НАТО Марк Рютте підтвердив, що війська Північної Кореї розгортаються в Курській області Росії. Вони входять до складу елітного підрозділу корейської армії, повідомляє New York Times. Водночас Wall Street Journal написав, що це молоді підлітки віком близько 20 років, які погано навчені та не треновані. Чи є ця еліта найкращою, що є у Кім Чен Ина?

Власне, цілком можливо. Це можуть бути елітні сили Північної Кореї. Ми знаємо, що армія Північної Кореї погано навчена і погано оснащена. Головне, що непокоїть Кім Чен Ина, – це Південна Корея, тому думаю, що його справді елітні сили фактично перебувають на кордоні між Північною та Південною Кореєю. Однак Кім Чен Ин відчайдушно прагне ядерних технологій. І це цілком може бути тим, чого хоче Путін.

У Путіна закінчуються строковики. Він відчайдушно намагається не змушувати своїх олігархів і прихильників відправляти своїх синів на передову, тому що так хочуть росіяни. Через те, що сталося минулого разу, коли синів еліти змусили йти в російську армію, російським військам довелося відступити з Афганістану у 1980-х роках, коли матері Росії йшли маршем на Кремль.

Путін дуже стурбований цим. Тому він із задоволенням бере будь-яких солдатів звідусіль. Це звучить жахливо, але ці молоді північнокорейські чоловіки – це чисто "гарматне м'ясо". Але вони, вочевидь, були втягнуті в це.

Є повідомлення, що вони вже намагаються дезертувати та знайти безпечне місце в Україні, тому що їх кинули на вірну смерть. Є повідомлення, що на підході ще 10 тисяч північнокорейців. Я вважаю, що це ескалація, і цілком справедливо, президент Зеленський повинен про це заявити. І припущення, що Україна може спробувати отримати ядерний потенціал, пов'язані з цим.

Я прямо покладаю провину на Кремль і конкретно на Путіна. З військового огляду, ці солдати мало що змінять. Це просто шокує, що ледве навчених молодих людей з іншого куточку планети відправили на смерть. Напевно, ви знаєте, ніхто з них не є добровольцем, їх змусили це зробити. Вони недостатньо навчені й недобре озброєні. Іншими словами, у них немає хорошого спорядження. Це дуже бездушно як з боку Кім Чен Ина, так і з боку Путіна.

Для чого КНДР відправила аж 3 генералів до Росії

Північна Корея також направила до Росії своїх офіцерів, зокрема трьох північнокорейських генералів. Про що це може свідчити?

Я впевнений, що це є частиною угоди, яку уклали Путін і Кім Чен Ин. Без сумніву, північнокорейські генерали хочуть мати право голосу в тому, що роблять їхні солдати, тому їх запрошують до вищого командування. Однак мало хто з них говорить або розуміє російську мову та росіян. Я не можу повірити, що росіяни збираються дійсно слухати їх або прислухатися до того, що вони говорять.

Однак, здається, що це надто багато офіцерів для тієї кількості людей, що розгорнули. Якщо це як російська армія, можливо, їм потрібні ці офіцери, щоб переконатися, що солдати дійсно їдуть на передову. Росіяни ставлять за спиною солдатів офіцерів і якщо солдати не хочуть воювати, офіцери обов'язково стріляють у них. Це лише демонструє, який поганий військовий потенціал Північна Корея дає Росії.

Ймовірно, це (війська КНДР – 24 Канал) йде в обмін на ядерні технології, щоб Північна Корея могла розробити свою власну ядерну зброю. Це, мабуть, не матиме великого значення для самої лінії фронту. Однак це ескалація і тому США та НАТО мають допомогти Україні йти на ескалацію, надавши їй усе необхідне обладнання.

Найголовніше – дозволити їй використовувати американську та британську зброю для ударів по цілях у Росії, звідки запускають багато ракет, які атакують школи та лікарні в Україні.

Якщо Україна піде проти північнокорейських генералів, чи стане це серйозним ударом для Кім Чен Ина і чи очікує він цього? Адже вони були б законними цілями для українських Збройних Сил.

Безумовно, вони будуть законними цілями. Не думаю, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин дуже переймається цим. Я думаю, що у нього така ж мораль, як у Путіна. Іншими словами, кожному з них взагалі начхати на жертви, їх не хвилює супутній збиток. Тому так, вони, звичайно, стають законними цілями, якщо вступають у війну.

Однак це трохи схоже на те, що Путін мало турбується про втрати зі свого боку. Ви знаєте, він із загрозливою швидкістю позбувається своїх генералів. Тож, напевно, це сумно особисто для цих людей. Я не думаю, що Кім Чен Ин турбується про своїх солдатів і перейматиметься тим, що їх уб'ють. Усе, про що він дбає, – це його власна позиція як лідера та отримання такого військового потенціалу як ядерна зброя, щоб він міг спробувати розширити свою тиранію, як це робить Путін в Україні.

"Кім Чен Ин може відправити ще більше військових до Росії"

Україна закликала військових КНДР здатися, обіцяючи харчі та дах над головою, у межах проєкту "Хочу жити", який фінансується українським урядом. Чи очікуєте ви масової здачі в полон з боку північнокорейських солдатів? І чи могли б вони взагалі підтримати українську сторону?

Північнокорейські солдати не хочуть воювати. Очевидно, що росіяни дуже погано поводяться з ними, тому пропозиція продовольства та безпеки є виправданою. Якби вони могли масово здатися в полон, вони б, ймовірно, це зробили. Однак росіяни своїх солдатів, коли вони намагаються здатися в полон, самі розстрілюють.

Тому я впевнений, що вони, маючи таку можливість, здадуться в полон і перейдуть під командування України. Однак я не можу повірити, що росіяни їм це дозволять.

Чи очікуєте ви подальший розвиток співпраці між Північною Кореєю та Росією? Газета The Wall Street Journal припустила, що розгортання 3 тисяч північнокорейських військових може стати початком чогось більшого.

Власне, це можливість для Північної Кореї відправити більше військ в Україну. Так, цілком можливо, що армія Північної Кореї налічує понад мільйон осіб, тож у них там точно є люди. Кім Чен Ин насправді не дбає про своє населення. Це автократичний режим, і будь-хто, хто кричить або скаржиться на керівництво, потрапляє до в'язниці або навіть гірше.

Не думаю, що їх буде багато, ми не дізнаємося чогось від КНДР, якщо матері цих солдатів почнуть скаржитися. Саме так все влаштовано в Північній Кореї. Однак, якщо Кім Чен Ин задоволений тим, що він отримує від Путіна і Кремля, то так, я зовсім не здивуюся, якщо він буде радий відправити більше своєї живої сили.



Кім Чен Ин може відправити ще більше військових в Росію / Getty Images

Треба також усвідомлювати, що Північна та Південна Корея вже багато років перебувають у стані війни. Мабуть, найголовніше в голові Кім Чен Ина переконатися, що у нього є сильна армія, щоб її не змогла розгромити Південна Корея. Не має жодних ознак того, що Південна Корея хоче це зробити, але Кім Чен Ин не є раціональною людиною і, ймовірно, раціонально не думав би. Це виглядає дуже замкнуто.

Це ескалація, тому Захід і НАТО мають відреагувати на неї, щоб Україна змогла якнайшвидше здобути перемогу.

Навколо Путіна вже кружляють "яструби"

Ви все ще вважаєте, що можна змусити Путіна вести добросовісні переговори з Україною?

Я досить обережний і не дуже впевнений, що Путін вестиме переговори сумлінно. Ніщо з того, що він насправді зробив з часів свого перебування на посаді й нічого з того часу, як він вдерся в Україну, не свідчить про те, що він взагалі має якусь добросовісність.

Те, що посадить його за стіл переговорів, це якщо українські війська витіснять росіян з території, яку вони окупували з лютого 2022 року, а також потенційно з районів, які під окупацією з 2014 року. Це вони зможуть зробити тоді, коли НАТО і США нададуть їм можливість для цього. Я думаю, що всі хотіли б якнайшвидшого миру в Україні та Європі. Однак президент Зеленський дає зрозуміти, що, умови потрібно виконувати, і ці умови наразі Україні не підходять.

Думаю, Путін зараз чіпляється за владу. Немає сумнівів, що в Кремлі та Москві є "яструби", які кружляють, шукаючи в ньому якусь слабкість, щоб вони могли взяти владу у свої руки. І не думаю, що новий лідер у Росії – це обов'язково поганий варіант, тому що я очікую, що вони захочуть перезавантажитись. Економіка в Росії перебуває в жахливому становищі, і військові також сильно ослаблені.

Не думаю, що хтось очікує переговорів про припинення вогню найближчим часом. Однак, якщо ми на Заході зможемо більше допомогти Україні, то це може змусити Путіна піти на поступки та змусити росіян сісти за стіл переговорів.

Критика дій Путіна щодо України лунає на російському державному телебаченні від російських депутатів та генералів. Чи означає це, що російська еліта дедалі більше усвідомлює ситуацію і може навіть коли-небудь в майбутньому чинити тиск і виступати проти Путіна та його військових зусиль проти України?

Безумовно. Це правда, що російська громадськість, схоже, починає розуміти, що насправді відбувається в Україні; що роблять росіяни; і що сотні тисяч російських солдатів були вбиті. Тож у певному сенсі це добре.

Факт, що 40% російської економіки витрачається на оборону. Ми знаємо, що Росія настільки корумпована, що принаймні половина цих грошей, ймовірно, йде всередину, а не на танки, бомби та кулі. Вона йде в кишені корумпованих лідерів у Росії.

Я теж чув коментарі на державному російському телебаченні та скарги на те, як Путін керує справами. Це хороший показник того, що насправді люди втрачають віру в кремлівського диктатора, починаючи дійсно серйозно сумніватися в його задумах.

Якщо ми подивимося, що сталося з російським вторгненням в Афганістан у 1980-х роках, то це відбувається за схожою схемою. Сподіваюся, це розвиватиметься далі та змусить Кремль вивести свої війська з України, щоб ми могли якнайшвидше припинити вогонь та провести мирні переговори.

Як події на Близькому Сході пов'язані з війною в Україні

Якою ви бачите найважливішу подію на Близькому Сході за останні дні та години? Як це пов'язано з Україною та підтримкою з боку західних союзників?

На жаль, ці два конфлікти нерозривно пов'язані. Їх спільний знаменник – Росія. Росія отримує ракети від Ірану, і Росія, ймовірно, постачає ядерні технології Ірану.

Атака армії оборони Ізраїлю минулого тижня на різні військові об'єкти в Ірані з використанням американських літаків F-35B, які також містять британські технології, має стати дороговказом для США, Великої Британії та інших країн. Вони мусять дозволити Україні зробити те саме.

Ізраїльські війська атакують іранські об'єкти західною військовою технікою. Не розумію, чому Україні не дозволяють робити те саме відносно баз у Росії, які здійснюють атаки проти України. Це вже другий випадок, коли Ізраїль безпосередньо атакував Іран. Це додає аргументів на користь того, щоб Україна могла зробити те саме, використовуючи західну військову техніку для атак по Росії.

Сподіватимемося, що це буде переглянуто дуже швидко, тому що думаю, це змінить "правила гри" для України, якщо вона зможе це зробити.

Обидва конфлікти пов'язані між собою. Росія – це та, яка підливає олії в обидва "казани". Путіну подобається, коли міжнародна спільнота зосереджена на Близькому Сході та не бачить воєнних злочинів, які він вчиняє в Україні. Однак він наївний, якщо думає, що це так. Тому головне, що НАТО і США повинні дозволити Україні атакувати Росію, оскільки США дозволили Ізраїлю атакувати Іран.