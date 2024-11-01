Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського. Водночас західні ЗМІ навели дані про те, що Сеул обмежиться тільки відправленням аналітиків в Україну.

До теми Має ефективні розробки: якою зброєю Південна Корея може підсилити ЗСУ

Як Південна Корея допоможе Україні

Ми чекаємо на групу аналізу: це є офіційно в засобах масової інформації. Офіційно Південна Корея зазначила, що відправить до нас фахівців. Ми будемо раді їх бачити. Ми, безумовно, обміняємось тими даними, які є в нас. Ми, безумовно, будемо раді нашій співпраці. Я вважаю, що це важливо. Ми за поглиблені відносини між нами і Південною Кореєю. Ми б дуже хотіли допомоги з вашого досвіду в протиповітряній обороні. Ми б хотіли так само продовжувати працювати в оборонно-промисловому комплексі,

– заявив президент.

Він додав, що це було би абсолютно справедливо, адже Північна Корея допомагає артилерією та ракетами Росії. Тому допомагати Україні – в інтересах Сеула.

Київ хотів би отримати ППО, бо не встигає побудувати повністю протиповітряний щит проти Росії, оскільки в України велика територія, а в Росії багато ракет. Також час почати обмінюватися розвідданими, як це роблять з країнами ЄС і США. Саме про це говоритимуть під час приймання делегації з Південної Кореї. Потім для керівництва країни підготують детальну адженду.

Натомість Сеул отримає змогу бачити, на що спроможна Північна Корея. Поки що країна не підтримувала Україну зброєю, а Київ не просив, наприклад, 155-міліметрові снаряди чи іншу зброю. Досі обидві країни поводилися стримано, та незабаром Україна відправить у Південну Корею свого представника.

"Зараз, після того як Північна Корея отримала реальний офіційний статус людей, які прийшли воювати проти громадян України, наш запит буде детальним. Він буде разом з моїм представником, який приїде до Південної Кореї найближчим часом. І ми будемо говорити про зброю. Я не знаю, що мені відповість Південна Корея, але ми б дуже хотіли, щоб нам допомогли. Так, беручи до уваги і артилерію, і протиповітряну оборону, і ще деякі важливі непублічні речі", – сказав Зеленський.