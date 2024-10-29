Південна Корея – один зі світових лідерів виробництва та наявності артилерійської зброї. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, додавши, що можливостей допомогти Україні у такому плані є дуже багато.

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Чим може підсилити ЗСУ Південна Корея

"Ця країна має власні розробки артилерійських снарядів. Наприклад, система K9 Thunder є доволі успішною та ефективною. Це самохідна артилерійська установка 155 калібру. У Південної Кореї є своє виробництво", – сказав Павло Нарожний.

Кількість боєприпасів на рік оцінюють у 200 тисяч. Цього недостатньо, щоб закрити потреби України, але такі снаряди можуть дати суттєву підтримку нашим Збройним Силам.

Втім проблема в тому, що поруч з Південною Кореєю є диктатор Кім Чен Ин. Тому країна не може передати нам значну кількість своїх арсеналів. Але у них є величезний арсенал 105 калібру. Мовиться про 3 – 3,5 мільйони снарядів.

Нам передавали наші союзники ці системи. Наприклад, американська М109 – це доволі точний, ефективний боєприпас, який можна використовувати. Гарна гаубиця, яку можна перевозити навіть джипом. Це дуже швидко, тихо, в неї майже нема спалаху після пострілу, тобто вона непомітна,

– розповів військовий експерт.

Якщо ми отримаємо хоча б там 30% арсеналу, це доволі суттєве, потужне підсилення для ЗСУ. Ба більше, Південна Корея ще у 2020 році планувала повністю відмовитись від 105 калібру.

Президент України анонсував пакет допомоги на 800 мільйонів доларів на українські БпЛА. Південна Корея може допомогти у фінансуванні, спільному виробництві снарядів, будівництві заводів з їхніми технологіями в Україні.

Варіантів допомоги є дуже багато. Будемо сподіватися, що перемовини з делегацією з Південної Кореї пройдуть результативно й ми побачимо просування на якомусь з цих напрямків,

– підкреслив Павло Нарожний.