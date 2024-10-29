Южная Корея – один из мировых лидеров производства и наличия артиллерийского оружия. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, добавив, что возможностей помочь Украине в таком плане очень много.

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Чем может усилить ВСУ Южная Корея

"Эта страна имеет собственные разработки артиллерийских снарядов. Например, система K9 Thunder является довольно успешной и эффективной. Это самоходная артиллерийская установка 155 калибра. В Южной Корее есть свое производство", – сказал Павел Нарожный.

Количество боеприпасов в год оценивают в 200 тысяч. Этого недостаточно, чтобы закрыть потребности Украины, но такие снаряды могут дать существенную поддержку нашим Вооруженным Силам.

Впрочем проблема в том, что рядом с Южной Кореей есть диктатор Ким Чен Ын. Поэтому страна не может передать нам значительное количество своих арсеналов. Но у них есть огромный арсенал 105 калибра. Говорится о 3 – 3,5 миллионах снарядов.

Нам передавали наши союзники эти системы. Например, американская М109 – это довольно точный, эффективный боеприпас, который можно использовать. Хорошая гаубица, которую можно перевозить даже джипом. Это очень быстро, тихо, у нее почти нет вспышки после выстрела, то есть она незаметна,

– рассказал военный эксперт.

Если мы получим хотя бы там 30% арсенала, это довольно существенное, мощное усиление для ВСУ. Более того, Южная Корея еще в 2020 году планировала полностью отказаться от 105 калибра.

Президент Украины анонсировал пакет помощи на 800 миллионов долларов на украинские БПЛА. Южная Корея может помочь в финансировании, совместном производстве снарядов, строительстве заводов с их технологиями в Украине.

Вариантов помощи очень много. Будем надеяться, что переговоры с делегацией из Южной Кореи пройдут результативно и мы увидим продвижение на каком-то из этих направлений,

– подчеркнул Павел Нарожный.