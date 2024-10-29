О визите Чхве в Россию во вторник, 29 октября, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на государственное агентство Северной Кореи. Южная Корея же готовит делегацию в Украину, заявил президент страны Юн Сок Йоль, передает агентство.

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Какова цель дипломатического визита КНДР в Москву

Ожидается, что в рамках визита Чхве в Россию будет обсуждаться возможность предстоящей встречи лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с президентом России Владимиром Путиным в Москве, на фоне углубления военного сотрудничества между двумя странами.

Чхве отправилась из международного аэропорта Пхеньяна в понедельник, о чём кратко сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На её проводах присутствовали заместитель министра иностранных дел Ким Чон Гю и посол России в Северной Корее Александр Мацегора.

Есть предположение, что Чхве будет говорить с российскими чиновниками о возможности будущего визита Ким Чен Ына в Москву для встречи с Путиным.

Северная Корея и Россия продолжают усиливать военное и другое сотрудничество. В июне лидеры стран провели саммит в Пхеньяне и подписали новое соглашение о партнерстве, которое включает пункт о взаимной обороне.

Чхве Сон Хуэй уже посещала Россию в сентябре, а также в январе, когда имела встречу с Путиным в Москве.

Южная Корея готовит визит в Украину

Южная Корея со своей стороны готовит делегацию в Украину.

Президент страны Юн Сок Йоль в понедельник объявил, что она на этой неделе посетит Украину, чтобы поделиться информацией об отправке северокорейских войск в Россию и обсудить меры для сотрудничества.

Он поделился планом во время телефонного разговора с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, который подтвердил, что войска Северной Кореи были направлены в Курскую область России.

Юн сообщил, что делегация Южной Кореи готовится провести брифинг в Комитете ЕС по политике и безопасности во вторник. Затем она посетит Украину для встреч с представителями разведки и обороны.

Это незаконное военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей фундаментально подрывает основанный на правилах международный порядок и представляет угрозу миру на Корейском полуострове и в мире,

– отметил Юн Сок Йоль.

До разговора с Рютте Юн также провел отдельный телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.