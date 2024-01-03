"Я не будую комунізм": Кулеба пояснив, чому не варто говорити про конкретні роки вступу в ЄС

3 січня 2024, 15:49
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Джерело:

NV

Україна вже подолала довгий та важкий шлях до Євросоюзу. Він розпочався ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наразі нашій державі потрібно працювати щоденно, аби пришвидшити процес приєднання до ЄС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів паралель із байками, якими годував комуністичний режим Радянського союзу і наголосив, що не збирається будувати подібні моделі. 

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Дивіться, я не будую комунізм… Не всі вже пам'ятають, але я ще належу до того покоління, яке пам’ятає, як говорили: через 10 років побудують комунізм у Радянському Союзі. У книжках писали, нашим батькам це обіцяли. Проходило 10 років – комунізм не будувався,
– зазначив Дмитро Кулеба. 

За його словами, на якомусь етапі європейська інтеграція України нагадувала йому будівництво комунізму.

"Приходили нові урядовці і говорили: наступного року Україна подасть заявку на вступ до ЄС. І нічого не відбувалося. Потім вони говорили: ще через рік подамо обов'язково. І теж нічого не відбувалося", – зазначив Дмитро Кулеба. 

А тому, як наголосив Кулеба, це принципова позиція: не встановлювати жодних дедлайнів. Міністр вважає, що натоміть слід щоденно працювати на результат, "і тоді результат прийде швидше, ніж очікується".

Вступ України до ЄС: головне

  • У Брюсселі прийняли історичне рішення – почати переговори з Україною про вступ до Європейського Союзу. Проголосували "за" 26 країн-учасниць.
  • Водночас це лише початок. Ще до того, як розпочалися переговори, Україна мала виконати низку вимог Європейського Союзу. Звіт про рівень виконання буде опублікований у березні 2024 року.
  • Єврокомісія має провести оцінку українського законодавства та вирішити чи відповідає воно законодавству ЄС. 
Автор: Анастасія Лукашевська