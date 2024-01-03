"Я не будую комунізм": Кулеба пояснив, чому не варто говорити про конкретні роки вступу в ЄС

Україна вже подолала довгий та важкий шлях до Євросоюзу. Він розпочався ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наразі нашій державі потрібно працювати щоденно, аби пришвидшити процес приєднання до ЄС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів паралель із байками, якими годував комуністичний режим Радянського союзу і наголосив, що не збирається будувати подібні моделі.

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Дивіться, я не будую комунізм… Не всі вже пам'ятають, але я ще належу до того покоління, яке пам’ятає, як говорили: через 10 років побудують комунізм у Радянському Союзі. У книжках писали, нашим батькам це обіцяли. Проходило 10 років – комунізм не будувався,

– зазначив Дмитро Кулеба.

За його словами, на якомусь етапі європейська інтеграція України нагадувала йому будівництво комунізму.

"Приходили нові урядовці і говорили: наступного року Україна подасть заявку на вступ до ЄС. І нічого не відбувалося. Потім вони говорили: ще через рік подамо обов'язково. І теж нічого не відбувалося", – зазначив Дмитро Кулеба.

А тому, як наголосив Кулеба, це принципова позиція: не встановлювати жодних дедлайнів. Міністр вважає, що натоміть слід щоденно працювати на результат, "і тоді результат прийде швидше, ніж очікується".

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