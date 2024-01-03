"Я не строю коммунизм": Кулеба объяснил, почему не стоит говорить о конкретных годах вступления в ЕС

Украина уже преодолела долгий и трудный путь в Евросоюз. Он начался еще до полномасштабного вторжения России в Украину. Теперь нашему государству нужно работать ежедневно, чтобы ускорить процесс присоединения к ЕС.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел параллель с баснями, которыми кормил коммунистический режим Советского союза и подчеркнул, что намерен строить подобные модели.

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Смотрите, я не строю коммунизм… Не все уже помнят, но я еще отношусь к тому поколению, которое помнит, как говорили: через 10 лет построят коммунизм в Советском Союзе. В книгах писали, нашим родителям это обещали. Проходило 10 лет – коммунизм не строился,

– отметил Дмитрий Кулеба.

По его словам, на каком-то этапе европейская интеграция Украины напоминала ему строительство коммунизма.

"Приходили новые чиновники и говорили: в следующем году Украина подаст заявку на вступление в ЕС. И ничего не происходило. Потом они говорили: еще через год подадим обязательно. И тоже ничего не происходило", – .

Поэтому, как подчеркнул Кулеба, это принципиальная позиция: не устанавливать никаких дедлайнов. Министр считает, что затем следует ежедневно работать на результат, "и тогда результат придет быстрее, чем ожидается".

Вступление Украины в ЕС: главное