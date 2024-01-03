Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел параллель с баснями, которыми кормил коммунистический режим Советского союза и подчеркнул, что намерен строить подобные модели.
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Смотрите, я не строю коммунизм… Не все уже помнят, но я еще отношусь к тому поколению, которое помнит, как говорили: через 10 лет построят коммунизм в Советском Союзе. В книгах писали, нашим родителям это обещали. Проходило 10 лет – коммунизм не строился,
– отметил Дмитрий Кулеба.
По его словам, на каком-то этапе европейская интеграция Украины напоминала ему строительство коммунизма.
"Приходили новые чиновники и говорили: в следующем году Украина подаст заявку на вступление в ЕС. И ничего не происходило. Потом они говорили: еще через год подадим обязательно. И тоже ничего не происходило", – .
Поэтому, как подчеркнул Кулеба, это принципиальная позиция: не устанавливать никаких дедлайнов. Министр считает, что затем следует ежедневно работать на результат, "и тогда результат придет быстрее, чем ожидается".
Вступление Украины в ЕС: главное
- В Брюсселе приняли историческое решение – начать переговоры с Украиной о вступлении в Европейский Союз. Проголосовали "за" 26 стран-участниц.
- В то же время это только начало. Еще до того, как начались переговоры, Украина должна была выполнить ряд требований Европейского Союза. Отчет об уровне выполнения будет опубликован в марте 2024 года.
- Еврокомиссия должна провести оценку украинского законодательства и решить, соответствует ли оно законодательству ЕС.