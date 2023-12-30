Водночас Україна зможе поглиблювати свою співпрацю з Євросоюзом навіть у статусі кандидата. Переговори є важливим кроком до членства.
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Україна рухається до вступу
Віцепрезидентка Єврокомісії з питань цінностей та прозорості Вера Юрова переконана, що у питанні вступу України до ЄС варто говорити про роки, аж ніяк не десятиліття. Водночас вона нагадала, що Чорногорія, Сербія, Північна Македонія та Албанія є найближчими до Європейського Союзу з точки зору процесу. З ними вже почали переговори щодо вступу.
Однак Юрова переконана, що розширення Євросоюзу шляхом залучення нових країн у 2024 році навряд буде. Тобто переговори не будуть йти так швидко. Віцепрезидентка рада, що ідея "повного членства або не членства" більше не застосовується.
Наразі Європейський Союз визначив кілька сфер, в яких держави-кандидати можуть наблизитися до них навіть у статусі кандидата.
Держави можуть зв'язуватися з ЄС цифровим, енергетичним, транспортним зв'язком, ми можемо визнавати кваліфікацію один одного, країна-кандидат може отримати доступ до європейського ринку, хоч і з обмеженнями. Україна може отримати все це ще до того, як стане членом ЄС,
– зазначила Юрова.
Вона додала, що наразі зусилля українців спрямовані у двох напрямках – перемога у війні та здійснення реформ.Віцепрезидента зазначила, що Україна виконує "неймовірну роботу",
Україна та ЄС
- У Брюсселі під час саміту 14 – 15 грудня прийняли історичне рішення – почати переговори з Україною про вступ до Європейського Союзу. Проголосували "за" 26 країн-учасниць.
- Водночас, це є лише початком – для початку переговорів про вступ, Україна мала виконати низку вимог Європейського Союзу. Відповідний звіт про рівень виконання буде опублікований у березні 2024 року. Окрім цього Єврокомісія має провести оцінку українського законодавства та вирішити чи відповідає воно законодавству ЄС.
- Голова представництва Європейської комісії в Австрії Мартін Зельмаєр зазначив, що процес вступу України до Євросоюзу може зайняти від шести до одинадцяти років. Він додав, що з 2016 року Україна прийняла 70% законів ЄС – однак робота має тривати.