Подробиці подальшого євроінтеграційного маршруту України в ефірі марафону "Єдині новини" навів посол України при ЄС Всеволод Ченцов, зазначивши, що до цього часу ні Європа, ні Україна не повинні сидіти, склавши руки.

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Якими будуть наступні кроки євроінтеграції

Рішення про початок переговорів щодо вступу України до ЄС означає, що наша країна перейшла певний "Рубікон", після якого наше майбутнє в об'єднаній Європі стало ще реальнішим. Для цього всі органи державної влади України напружено працювали над тим, щоб виконати усі вимоги Євросоюзу.

"Єдине, що залишається (в переліку необхідних реформ, наданих ЄС – 24 Канал) – це закон про лобіювання, який вже внесений до Верховної Ради. Відповідно, є всі підстави вважати, що протягом найближчих кількох місяців ці умови на 100% будуть виконані", – зазначив Ченцов.

В березні Єврокомісія оприлюднить звіт про успіхи України у виконанні зазначених нею реформ, який буде наданий державам-членам об'єднаної Європи. Після цього буде ухвалене рішення про скликання міжурядової конференції, яке і стане фізичним початком переговорів між Україною та ЄС.

Водночас ані Україна, ані ЄС не мають, за словами посла, стояти на місці, чекаючи на березень. Цей час можна і потрібно використати на підготовку "переговорної рамки" – процедури, за якою відбуватимуться перемовини між сторонами. Також для початку перемовин Єврокомісія має зробити "скринінг", або, інакше кажучи, оцінку українського законодавства щодо відповідності законодавству ЄС.

Це допоможе ЄС зрозуміти, як далеко просунулась Україна в імплементації європейських правових норм у своє законодавство і як об'єднаній Європі вести із нами переговори.

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