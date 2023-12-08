За відповідні зміни до законодавства 8 грудня проголосували 298 народних депутатів. Це була ще одна з вимог МВФ та Євросоюзу.

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Що передбачає новий законопроєкт

Згідно з новим законом, САП виведена зі структури Офісу Генерального прокурора та організована в окремий орган прокуратури. Однак в законодавстві збережено дію скандальних "поправок Лозового", які передбачають, що будь-яку справу можуть закрити, якщо суд визнає, що до пред'явлення підозри конкретним особам слідчі чи детективи вели розслідування довше за певний період.

Єврокомісія та посли Великої сімки вимагали скасувати цю норму. Однак в новому законі її скасовано лише в період до оголошення підозри.

Які ще зміни передбачені в новому законі

Також у законопроєкті передбачено:

вдосконалення процедури конкурсного відбору на адміністративні посади в САП та посади прокурорів;

створення окремої процедури дисциплінарних проваджень щодо прокурорів САП;

прописано механізм підзвітності керівництва САП, яке ґрунтується на оцінці ефективності діяльності САП.

До слова, напередодні правоохоронний комітет відхилив норму, яка буда вимогою послів G7, що надавала право керівнику САП повноваження підписувати запити щодо екстрадиції та утворювати спільні слідчі групи з правоохоронцями інших держав.