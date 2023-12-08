За соответствующие изменения в законодательство 8 декабря проголосовали 298 народных депутатов. Это было еще одно из требований МВФ и Евросоюза.

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Что предусматривает новый законопроект

Согласно новому закону, САП выведена из структуры Офиса Генерального прокурора и организована в отдельный орган прокуратуры. Однако в законодательстве сохранено действие скандальных "поправок Лозового", предполагающих, что любое дело могут закрыть, если суд признает, что до предъявления подозрения конкретным лицам следователи или детективы вели расследование дольше определенного периода.

Еврокомиссия и послы Большой семерки потребовали отменить эту норму. Однако в новом законе она отменена только в период до оглашения подозрения.

Какие еще изменения предусмотрены в новом законе

Также в законопроекте предусмотрено:

усовершенствование процедуры конкурсного отбора на административные должности в САП и должности прокуроров;

создание отдельной процедуры дисциплинарных производств в отношении прокуроров САП;

прописан механизм подотчетности руководства САП, основанный на оценке эффективности деятельности САП.

К слову, накануне правоохранительный комитет отклонил норму, которая была требованием послов G7, которая предоставляла руководителю САП полномочия подписывать запросы по экстрадиции и образовывать совместные следственные группы с правоохранителями других государств.