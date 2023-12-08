За соответствующие изменения в законодательство 8 декабря проголосовали 298 народных депутатов. Это было еще одно из требований МВФ и Евросоюза.
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Что предусматривает новый законопроект
Согласно новому закону, САП выведена из структуры Офиса Генерального прокурора и организована в отдельный орган прокуратуры. Однако в законодательстве сохранено действие скандальных "поправок Лозового", предполагающих, что любое дело могут закрыть, если суд признает, что до предъявления подозрения конкретным лицам следователи или детективы вели расследование дольше определенного периода.
Еврокомиссия и послы Большой семерки потребовали отменить эту норму. Однако в новом законе она отменена только в период до оглашения подозрения.
Какие еще изменения предусмотрены в новом законе
Также в законопроекте предусмотрено:
- усовершенствование процедуры конкурсного отбора на административные должности в САП и должности прокуроров;
- создание отдельной процедуры дисциплинарных производств в отношении прокуроров САП;
- прописан механизм подотчетности руководства САП, основанный на оценке эффективности деятельности САП.
К слову, накануне правоохранительный комитет отклонил норму, которая была требованием послов G7, которая предоставляла руководителю САП полномочия подписывать запросы по экстрадиции и образовывать совместные следственные группы с правоохранителями других государств.