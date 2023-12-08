Закон 10288-1 щодо врахування експертної оцінки Ради Європи та її органів щодо прав національних меншин (спільнот) в окремих сферах прийнято. "За" проголосували 317 нардепів. Про це повідомляють народні депутати України, зокрема Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

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Законопроєкт, який прийняли, доопрацьована всіма фракціями версія. Його прийняття – вимога Європейської Комісії і є важливим кроком для подальшої євроінтеграції.

Зверніть увагу! Обмеження щодо мов нацменшин, що є державною або офіційною мовою країни, яка була визнана Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, переносяться із прикінцевих та перехідних положень законів України у тіло документів. Тож не матимуть часових рамок.

Що передбачає новий законопроєкт

Зміни в освіті

Заклади вищої освіти приватної форми власності мають право вільного вибору мови навчання, яка є офіційною мовою ЄС (викладання однієї, кількох або всіх дисциплін, виконання індивідуальних завдань та проведення контрольних заходів). Однак людям, які навчаються у таких закладах, необхідно забезпечити вивчення державної мови як окремої навчальної дисципліни.

У класах (групах) з навчанням мовами національних меншин (спільнот), які є офіційними мовами Європейського Союзу, гарантується право на використання мови відповідної нацменшини в освітньому процесі поряд з державною мовою.

Люди, які належать до нацменшин України, мови яких є офіційними мовами ЄС і розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року мовою відповідної нацменшини до завершення здобуття повної загальної середньої освіти мають право продовжувати здобувати таку освіту відповідно до правил, які існували до набрання чинності Законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Також такі люди реалізують право на навчання відповідними мовами в державних, комунальних чи корпоративних закладах освіти. Вони можуть здобувати: базову середню освіту та профільну середню освіту відповідними мовами нацменшин, за винятком навчальних предметів (інтегрованих курсів), пов’язаних із вивченням української мови, української літератури та історії України, а також Захисту України (для профільної середньої освіти), які вивчаються державною мовою.

Поліграфія та видавництво

В Україні допускається поширення матеріалів передвиборчої агітації, виконаних мовами відповідних корінних народів, національних меншин (спільнот) України, однак їх необхідно дублювати державною мовою;

Вимога щодо обов’язку видавати державною мовою не менше 50% усіх виданих упродовж відповідного календарного року назв книжкових видань не поширюється на видавничу продукцію, видану кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів чи нацменшин України коштом державного та/або місцевих бюджетів, а також на видавничу продукцію, видану мовами національних меншин, які є офіційними мовами ЄС.

ЗМІ

Для телемовників, які крім мовлення державною мовою здійснюють мовлення виключно мовами нацменшин України, які є офіційними мовами ЄС, мовами нацменшин, до яких застосовуються положення Європейської хартії регіональних мов або мов меншин програми державною мовою мають становити не менше ніж 30% від загальної тривалості програм (або їх частин). Обмеження щодо мов нацменшин, що є державною (офіційною) мовою держави, Однак це не стосується мови країни, яка була визнана Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом.

Зазначимо, що серед країн ЄС саме Угорщина активно виступала за те, щоб Україна ввела новий законопроєкт про нацменшини. Будапешт дуже переймається за права угорців на Закарпатті та активно критикує Київ за "утиски" цієї меншини.