Процес вступу України до Євросоюзу може зайняти від шести до одинадцяти років. Таку думку висловив голова представництва Європейської комісії в Австрії Мартін Зельмаєр.

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"Ми бачимо Україну в самому серці ЄС"

"Австрії знадобилося 6 років, Іспанії – 11. Україна може опинитися десь посередині", – сказав Зельмаєр.

Також політик спростував твердження, що початок переговорів нібито є "порожньою обіцянкою". Зокрема, зазначив, що переговори про вступ – конкретна обіцянка стати постійним членом європейської сім'ї. Втім, для цього необхідно рухатися в бік ЄС.

Ми бачимо Україну в самому серці ЄС. Переговори з нею є частиною нашої архітектури безпеки. Європа не повинна повертатися до похмурих часів XIX століття, коли агресор вторгається до свого сусіда, щоб анексувати землю,

– підкреслив голова представництва Європейської комісії в Австрії.

Також Зельмаєр зазначив, що з 2016 року Україна прийняла 70% законів ЄС. Водночас наголосив, ще багато чого необхідно зробити. Зокрема, незалежність судової системи та ефективність адміністрації, додав високопосадовець.

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"Стільки, скільки буде потрібно, щоб усі наші інтереси були враховані"