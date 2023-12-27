Процесс вступления Украины в Евросоюз может занять от шести до одиннадцати лет. Такое мнение высказал глава представительства Европейской комиссии в Австрии Мартин Зельмайер.
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"Мы видим Украину в самом сердце ЕС"
"Австрии понадобилось 6 лет, Испании – 11. Украина может оказаться где-то посередине", – сказал Зельмайер.
Также политик опроверг утверждение, что начало переговоров якобы является "пустым обещанием". В частности, отметил, что переговоры о вступлении – конкретное обещание стать постоянным членом европейской семьи. Впрочем, для этого необходимо двигаться в сторону ЕС.
Мы видим Украину в самом сердце ЕС. Переговоры с ней являются частью нашей архитектуры безопасности. Европа не должна возвращаться к мрачным временам XIX века, когда агрессор вторгается к своему соседу, чтобы аннексировать землю,
– подчеркнул глава представительства Европейской комиссии в Австрии.
Также Зельмайер отметил, что с 2016 года Украина приняла 70% законов ЕС. В то же время подчеркнул, что еще многое необходимо сделать. В частности, независимость судебной системы и эффективность администрации, добавил чиновник.
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"Столько, сколько потребуется, чтобы все наши интересы были учтены"
- Ранее вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции сообщила, что первые переговоры по поводу следующих шагов были запланированы на 18 декабря.
- Добавила, что план работы есть. В ходе новых переговоров стороны будут учитывать "геополитическую шахматную доску". Затем – определять сроки вступления Украины в ЕС.
- "Самое важное и окончательное геополитическое решение принято – начать переговоры с Украиной и Молдовой. А дальше они будут продолжаться столько, сколько потребуется, чтобы все наши интересы были учтены", – подчеркнула Ольга Стефанишина.