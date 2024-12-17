Повідомляє кореспондентка 24 Каналу з посиланням на високопосадовця ЄС на умовах анонімності. ЄС розглядає варіанти добровільних внесків для обходу блокування, однак питання досі не вирішено.

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Як в ЄС хочуть подолати спротив Угорщини

Новопризначена очільниця зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас зараз активно працює над розблокуванням цих траншів.

Раніше Європейська служба зовнішньополітичних зв’язків запропонувала країнам-членам ЄС робити добровільні внески, аби уникнути подальшого блокування. Однак, наразі ці рамки досі не узгоджені.

Побачимо, що з цього вийде. На даний момент, нічого нового не можу сказати з цього приводу,

– заявив високопосадовець.

Він також прокоментував "миротворчий дзвінок" Віктора Орбана до російського диктатора Владіміра Путіна. Дипломат каже, що це не впливає на зовнішню політику ЄС і не "призведе до якихось дій з боку Європейського Союзу".