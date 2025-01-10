Шольц блокує надання мільярдної допомоги Україні, – Spiegel

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заблокував пропозицію міністрів щодо нового пакету військової допомоги Україні. Він вважає, що наразі не існує критичної потреби в додатковій допомозі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Spiegel. Повідомляється, що Шольцу запропонували виділити близько 3 мільярдів євро на допомогу Україні.

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Що відомо про допомогу, яку хочуть виділити в Німеччині

Згідно з інформацією видання, в уряді Німеччини, де незабаром відбудуться дострокові вибори, вже кілька тижнів триває суперечка щодо надання додаткової військової допомоги Україні.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок від "Зелених" та міністр оборони Борис Пісторіус, однопартієць Шольца з СДПН, нібито запропонували виділити додаткові 3 мільярди євро для забезпечення надання Україні найнеобхіднішої зброї до дострокових виборів 23 лютого.

Вміст пакету був сформований відповідно до запиту української сторони. В нього входили (але не відомо, чи готова була німецька сторона це надати) три батареї IRIS-T з ракетами-перехоплювачами, додаткові перехоплювачі для системи Patriot, десять самохідних гаубиць та артилерійські боєприпаси.

Пісторіус і Бербок вважають, що така допомога стане важливим сигналом для України про незмінність підтримки з боку Німеччини.

Міністри планували звернутися до бюджетного комітету Бундестагу для погодження позапланованих витрат (такий механізм вже застосовувався раніше), пояснюючи це тим, що всі невідкладні потреби України не могли бути враховані на давніших етапах планування.

Вони також вказали на складну ситуацію на Сході України, де російські війська просуваються, а також невизначеність щодо подальшої допомоги з боку США через повернення Дональда Трампа до Білого дому.

Однак з початку січня підготовка цього пакету була призупинена, оскільки з офісу Шольца надійшли сигнали, що він проти такої додаткової витрати.

Чому Шольц проти допомоги Україні

Згідно з інформацією видання, у Шольца пояснюють незгоду тим, що не вбачають нагальної потреби в цьому пакеті та вважають, що на найближчий час Україні буде достатньо вже виділеної допомоги, а також не хочуть "ставити перед фактом" новий уряд країни, який сформують навесні.

Бюджет на 2025 рік уже передбачає 4 мільярди євро на військову допомогу, а також очікується, що Україна зможе скористатися кредитом у 50 мільярдів доларів від G7, що фінансуватиметься коштом заморожених російських активів.

У виданні зазначили, що без згоди Шольца неможливо затвердити новий пакет допомоги. Непублічно в СДПН вважають, що реальні причини його незгоди можуть бути пов'язані з наближенням виборів – Шольц побоюється, що це рішення може не сподобатися частині виборців, які ще не визначились із голосом за СДПН.

Водночас "Зелені" розраховують отримати політичні бали від підтримки збільшення оборонних витрат і активної допомоги Україні.

Представники обох міністерств відмовились офіційно коментувати цю інформацію.