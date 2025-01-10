Шольц блокирует предоставление миллиардной помощи Украине, – Spiegel

Канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал предложение министров относительно нового пакета военной помощи Украине. Он считает, что пока не существует критической потребности в дополнительной помощи.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel. Сообщается, что Шольцу предложили выделить около 3 миллиардов евро на помощь Украине.

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Что известно о помощи, которую хотят выделить в Германии

Согласно информации издания, в правительстве Германии, где вскоре состоятся досрочные выборы, уже несколько недель продолжается спор относительно предоставления дополнительной военной помощи Украине.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок от "Зеленых" и министр обороны Борис Писториус, однопартиец Шольца из СДПГ, якобы предложили выделить дополнительные 3 миллиарда евро для обеспечения предоставления Украине необходимого оружия до досрочных выборов 23 февраля.

Содержание пакета было сформировано в соответствии с запросом украинской стороны. В него входили (но не известно, готова ли была немецкая сторона это предоставить) три батареи IRIS-T с ракетами-перехватчиками, дополнительные перехватчики для системы Patriot, десять самоходных гаубиц и артиллерийские боеприпасы.

Писториус и Бербок считают, что такая помощь станет важным сигналом для Украины о неизменности поддержки со стороны Германии.

Министры планировали обратиться в бюджетный комитет Бундестага для согласования внеплановых расходов (такой механизм уже применялся ранее), объясняя это тем, что все неотложные потребности Украины не могли быть учтены на более давних этапах планирования.

Они также указали на сложную ситуацию на востоке Украины, где российские войска продвигаются, а также неопределенность относительно дальнейшей помощи со стороны США из-за возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Однако с начала января подготовка этого пакета была приостановлена, поскольку из офиса Шольца поступили сигналы, что он против такой дополнительной траты.

Почему Шольц против помощи Украине

Согласно информации издания, у Шольца объясняют несогласие тем, что не видят насущной необходимости в этом пакете и считают, что на ближайшее время Украине будет достаточно уже выделенной помощи, а также не хотят "ставить перед фактом" новое правительство страны, которое сформируют весной.

Бюджет на 2025 год уже предусматривает 4 миллиарда евро на военную помощь, а также ожидается, что Украина сможет воспользоваться кредитом в 50 миллиардов долларов от G7, что будет финансироваться за счет замороженных российских активов.

В издании отметили, что без согласия Шольца невозможно утвердить новый пакет помощи. Непублично в СДПГ считают, что реальные причины его несогласия могут быть связаны с приближением выборов – Шольц опасается, что это решение может не понравиться части избирателей, которые еще не определились с голосом за СДПГ.

В то же время "Зеленые" рассчитывают получить политические баллы от поддержки увеличения оборонных расходов и активной помощи Украине.

Представители обоих министерств отказались официально комментировать эту информацию.