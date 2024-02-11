Вони практично близнюки й обидва – за Україну: Шольц показав свого двійника у США

Олаф Шольц зустрів у США чоловіка, який дуже схожий на нього. Вони обидва пожартували з цього.

Олаф Шольц зустрівся у США з сенатором Крісом Кунсом. Вони настільки схожі, що їх можна прийняти за братів-близнюків.

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Шольц та Кунс неймовірно схожі

У них майже однакові зачіски та навіть посмішки. Ба більше, вони мають майже однаковий зріст – близько 170 сантиметрів. Крім того, Шольцу 65 років, а Кунсу – 60.



Німецький канцлер та американський сенатор / Фото Кріса Кунса

Кріс Кунс з приводу цього пожартував. Він поділився у соцмережах фото.

Хто є хто?

– написав він німецькою.



Їх майже не відрізнити / Фото Олафа Шольца

Шольц відповів на допис англійською й теж виклав фото.

Приємно знову бачити свого двійника,

– написав канцлер.

У канцлера ФРН та американського сенатора дуже схожа не тільки зовнішність, а й позиція щодо Росії та України. Обидва засуджують повномасштабне вторгнення країни-агресорки та виступають за надання допомоги нашій державі.

Що кажуть експерти про візит Шольца до США

Політолог Руслан Осипенко не так давно у розмові з 24 Каналом назвав поїздку Олафа Шольца до США дуже важливою. Адже німецький канцлер обговорив з представниками обох партій необхідність допомоги Україні.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок нещодавно пояснив, що Олаф Шольц також зустрівся у США з Джозефом Байденом, з яким він обговорив запасний план щодо України. Канцлер ФРН та американський президент розглянули інший варіант щодо фінансування постачання озброєння з Америки до нашої держави коштами ЄС.