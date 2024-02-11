Они практически близнецы и оба – за Украину: Шольц показал своего двойника в США

Олаф Шольц встретил в США мужчину, который очень похож на него. Они оба пошутили по этому поводу.

Олаф Шольц встретился в США с сенатором Крисом Кунсом. Они настолько похожи, что их можно принять за братьев-близнецов.

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Шольц и Кунс невероятно похожи

У них почти одинаковые прически и даже улыбки. Более того, они имеют почти одинаковый рост – около 170 сантиметров. Кроме того, Шольцу 65 лет, а Кунсу – 60.



Немецкий канцлер и американский сенатор / Фото Криса Кунса

Крис Кунс по поводу этого пошутил. Он поделился в соцсетях фото.

Кто есть кто?

– написал он на немецком.



Их почти не отличить / Фото Олафа Шольца

Шольц ответил на пост на английском и тоже выложил фото.

Приятно снова видеть своего двойника,

– написал канцлер.

У канцлера ФРГ и американского сенатора очень похожа не только внешность, но и позиция по России и Украине. Оба осуждают полномасштабное вторжение страны-агрессорки и выступают за оказание помощи нашему государству.

Что говорят эксперты о визите Шольца в США

Политолог Руслан Осипенко не так давно в разговоре с 24 Каналом назвал поездку Олафа Шольца в США очень важной. Ведь немецкий канцлер обсудил с представителями обеих партий необходимость помощи Украине.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок недавно объяснил, что Олаф Шольц также встретился в США с Джозефом Байденом, с которым он обсудил запасной план по Украине. Канцлер ФРГ и американский президент рассмотрели другой вариант по финансированию поставок вооружения из Америки в наше государство средствами ЕС.