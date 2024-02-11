При этом Сенат США не ушел на каникулы, несмотря на огромный праздник в стране. Об этом 24 Каналу заявил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что 11 февраля в США отмечают Супербоул – финал американского футбола. К слову, процедурное голосование за этот проект закона поддержали еще 8 февраля.

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"Сенаторы очень хотели на него попасть. Ряд республиканцев поехали это делать, но они теперь заказывают еду и будут смотреть этот Супербоул. А в перерывах работать с законопроектом", – сказал Клочок.

Следующее голосование состоится в воскресенье, 11 февраля. Однако оно не будет финальным. Речь идет о поправке текста законопроекта. При этом финальное голосование за этот законопроект может состояться 13 или 14 февраля. К слову, есть ряд республиканцев, которые не прислушиваются к трампистам, которые склонны блокировать помощь для Украины.

Шансы на одобрение этого документа очень высоки. Надеюсь, что за этот документ пройдет результативное голосование, потому что есть ряд республиканцев, которые готовы поддержать. Накануне было 67, на этот раз 64. То есть "запас" мощный, нормальный,

– отметил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Запасной вариант

К тому же канцлер Германии Олаф Шольц встретился с президентом США Джозефом Байденом. Они обсудили, в частности, вопрос помощи для Украины. Мол, вдруг так случится, что американский законопроект о помощи Украине таки заблокируют.

"Они рассматривали другой вариант насчёт финансирования поставок вооружения из Соединенных Штатов Америки в Украину средствами Европейского Союза", – добавил Валерий Клочок.

Помощь для Украины от США: голосование за законопроект