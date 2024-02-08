В четверг, 8 января, Сенат США поддержал процедурное голосование за законопроект о совместной помощи для Украины, Израиля и Тайваня. Проект закона предусматривает выделение более 95 миллиардов долларов трем государствам.

Читайте также В Сенате США провалили одно из голосований за помощь Украине: что будет дальше

Как отреагировали в Украине

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак назвал это голосование историческим. Он поблагодарил Сенат США за решительность в защите наших ценностей и независимости.

Это важный шаг к укреплению нашей совместной борьбы за мир и свободу. Убежден, что вместе мы способны к большим свершениям!

– написал он.

Нардеп Ярослав Железняк тоже отреагировал на это событие. Он напомнил, что это голосование не финальное. Однако 60 голосов за пакет помощи очень показательны.

По мнению народного избранника, голосов хватит с запасом, и проект закона пройдет через Сенат США. Далее его будет рассматривать Палата представителей. Железняк предположил, что это произойдет на следующей неделе.