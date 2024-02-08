У четвер, 8 січня, Сенат США підтримав процедурне голосування за законопроєкт про спільну допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню. Проєкт закону передбачає виділення понад 95 мільярдів доларів трьом державам.

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Що відомо про законопроєкт

Цей законопроєкт передбачає виділення 61 мільярда доларів Україні на підтримку її зусиль з протистояння повномасштабному вторгненню Росії, 14 мільярдів доларів Ізраїлю у його війні проти ХАМАС та ще 4,83 мільярда доларів для підтримки партнерів Вашингтона в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема Тайваню, та стримування агресії з боку Китаю.

Сенат сьогодні розглядав проєкт закону за скороченою процедурою. Верхня палата США Конгресу зробила крок до ухвалення пакета допомоги 3 державам.

Як відреагували в Україні

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак назвав це голосування історичним. Він подякував Сенату США за рішучість у захисті наших цінностей та незалежності.

Це важливий крок зміцненні нашої спільної боротьби за мир та свободу. Переконаний, що разом ми здатні до великих звершень!

– написав він.

Нардеп Ярослав Железняк теж відреагував на цю подію. Він нагадав, що це голосування не фінальне. Однак 60 голосі за пакет допомоги є дуже показовим.

На думку народного обранця, голосів вистачить з запасом, і проєкт закону пройде через Сенат США. Далі його розглядатиме Палата представників. Железняк припустив, що це станеться наступного тижня.