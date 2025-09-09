Вони заробляють мільйони: розсекретили імена найбагатших українських письменників
- Ілларіон Павлюк, Макс Кідрук та Ліна Костенко очолюють рейтинг найбагатших українських письменників за 2023-2024 роки.
- Сумарний дохід ТОП-10 авторів від роялті перевищив 17 мільйонів гривень, а їхні книжки були продані накладом понад 900 тисяч примірників.
Українська література останніми роками швидко розвивається та привертає дедалі більше уваги читачів. Днями стало відомо авторів, які отримують найбільші доходи від продажу паперових книжок.
Щоправда, через комерційну таємницю не вдалося підрахувати заробітки Сергія Жадана та Юрія Іздрика, тому їх у рейтингу немає. Повідомляє Show 24 з посиланням на Forbs, яке опублікувало рейтинг письменників.
Вас також може зацікавити Втікач Олександр Волошин заявив, що не допомагає ЗСУ, бо "ображається"
Перше місце посів Ілларіон Павлюк – за 2023-2024 роки він заробив близько 4 мільйонів гривень. На другому місці опинився Макс Кідрук із доходом 2,7 мільйона гривень, а третє – у Ліни Костенко, яка отримала 1,9 мільйона гривень.
До десятки найуспішніших письменників також увійшли: Володимир Станчишин, Анастасія Левкова, Євгенія Кузнєцова, Оксана Забужко, Андрій Семків, Марія Матіос та Андрій Кокотюха.
Разом вони за 2023-2024 роки заробили на роялті понад 17 мільйонів гривень, а сумарний наклад їхніх книжок сягнув понад 900 тисяч примірників.
Що таке роялті?
- Це гроші, які автор отримує від видавця з продажів своїх книжок. Зазвичай це відсоток від кожного проданого примірника – у середньому від 5% до 15% від ціни. Тобто чим популярніший автор і чим більше продається його творів, тим вищі його доходи.
- Для більшості українських авторів роялті – основне джерело прибутку, але вони також можуть заробляти на перевиданнях, перекладах, екранізаціях, створеннях аудіокниг, чи виступах.