Українська література останніми роками швидко розвивається та привертає дедалі більше уваги читачів. Днями стало відомо авторів, які отримують найбільші доходи від продажу паперових книжок.

Щоправда, через комерційну таємницю не вдалося підрахувати заробітки Сергія Жадана та Юрія Іздрика, тому їх у рейтингу немає. Повідомляє Show 24 з посиланням на Forbs, яке опублікувало рейтинг письменників.

Вас також може зацікавити Втікач Олександр Волошин заявив, що не допомагає ЗСУ, бо "ображається"

Перше місце посів Ілларіон Павлюк – за 2023-2024 роки він заробив близько 4 мільйонів гривень. На другому місці опинився Макс Кідрук із доходом 2,7 мільйона гривень, а третє – у Ліни Костенко, яка отримала 1,9 мільйона гривень.

До десятки найуспішніших письменників також увійшли: Володимир Станчишин, Анастасія Левкова, Євгенія Кузнєцова, Оксана Забужко, Андрій Семків, Марія Матіос та Андрій Кокотюха.

Разом вони за 2023-2024 роки заробили на роялті понад 17 мільйонів гривень, а сумарний наклад їхніх книжок сягнув понад 900 тисяч примірників.

Що таке роялті?