Щоправда, через комерційну таємницю не вдалося підрахувати заробітки Сергія Жадана та Юрія Іздрика, тому їх у рейтингу немає. Повідомляє Show 24 з посиланням на Forbs, яке опублікувало рейтинг письменників.

Вас також може зацікавити Втікач Олександр Волошин заявив, що не допомагає ЗСУ, бо "ображається"

Перше місце посів Ілларіон Павлюк – за 2023-2024 роки він заробив близько 4 мільйонів гривень. На другому місці опинився Макс Кідрук із доходом 2,7 мільйона гривень, а третє – у Ліни Костенко, яка отримала 1,9 мільйона гривень.

До десятки найуспішніших письменників також увійшли: Володимир Станчишин, Анастасія Левкова, Євгенія Кузнєцова, Оксана Забужко, Андрій Семків, Марія Матіос та Андрій Кокотюха.

Разом вони за 2023-2024 роки заробили на роялті понад 17 мільйонів гривень, а сумарний наклад їхніх книжок сягнув понад 900 тисяч примірників.

Що таке роялті?