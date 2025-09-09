Щоправда, через комерційну таємницю не вдалося підрахувати заробітки Сергія Жадана та Юрія Іздрика, тому їх у рейтингу немає. Повідомляє Show 24 з посиланням на Forbs, яке опублікувало рейтинг письменників.
Перше місце посів Ілларіон Павлюк – за 2023-2024 роки він заробив близько 4 мільйонів гривень. На другому місці опинився Макс Кідрук із доходом 2,7 мільйона гривень, а третє – у Ліни Костенко, яка отримала 1,9 мільйона гривень.
До десятки найуспішніших письменників також увійшли: Володимир Станчишин, Анастасія Левкова, Євгенія Кузнєцова, Оксана Забужко, Андрій Семків, Марія Матіос та Андрій Кокотюха.
Разом вони за 2023-2024 роки заробили на роялті понад 17 мільйонів гривень, а сумарний наклад їхніх книжок сягнув понад 900 тисяч примірників.
Що таке роялті?
- Це гроші, які автор отримує від видавця з продажів своїх книжок. Зазвичай це відсоток від кожного проданого примірника – у середньому від 5% до 15% від ціни. Тобто чим популярніший автор і чим більше продається його творів, тим вищі його доходи.
- Для більшості українських авторів роялті – основне джерело прибутку, але вони також можуть заробляти на перевиданнях, перекладах, екранізаціях, створеннях аудіокниг, чи виступах.