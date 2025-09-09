Украинская литература в последние годы быстро развивается и привлекает все больше внимания читателей. На днях стало известно авторов, которые получают наибольшие доходы от продажи бумажных книг.

Правда, из-за коммерческой тайны не удалось подсчитать заработки Сергея Жадана и Юрия Издрика, поэтому их в рейтинге нет. Сообщает Show 24 со ссылкой на Forbes, которое опубликовало рейтинг писателей.

Вас также может заинтересовать Беглец Александр Волошин заявил, что не помогает ВСУ, потому что "обижается"

Первое место занял Илларион Павлюк – за 2023-2024 годы он заработал около 4 миллионов гривен. На втором месте оказался Макс Кидрук с доходом 2,7 миллиона гривен, а третье – у Лины Костенко, которая получила 1,9 миллиона гривен.

В десятку самых успешных писателей также вошли: Владимир Станчишин, Анастасия Левкова, Евгения Кузнецова, Оксана Забужко, Андрей Семкив, Мария Матиос и Андрей Кокотюха.

Вместе они за 2023-2024 годы заработали на роялти более 17 миллионов гривен, а суммарный тираж их книг достиг более 900 тысяч экземпляров.

Что такое роялти?