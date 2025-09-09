Теперь же он рассказал, продолжает ли помогать ВСУ и объяснил свою позицию. Сообщает Show 24 со ссылкой на тик-ток аккаунт Василия Тимошенко, которому Волошин дал интервью. Правда, полноформатное видео еще не вышло, блогер пока показал лишь некоторые вырезки из него.

Интересно Скандал не утихает: бывшая жена Виктора Розового дала большое интервью

Так, Василий Тимошенко спросил у Александра, помогает ли он украинским военным. Ранее, находясь в Украине, он активно поддерживал ВСУ. Волошин уточнил, что частично это делалось для пиара, но значительную часть он делал искренне "от души". Однако сейчас Александр не помогает армии.

Честно, маленький пацан внутри, чувствует несправедливость до сих пор. Я еще обижаюсь немного на тот факт, что были люди, которым я лично помогал своими средствами, которые очень сильно встали против меня,

– заявил блогер.

В частности, он вспомнил одного из учеников своего курса, который пошел воевать в начале полномасштабного вторжения. Парень ранее получал помощь от Волошина, но после его выезда отвернулся.

Что известно о выезде Александра Волошина из Украины?