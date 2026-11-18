Син репера Потапа та продюсерки Ірини Горової Андрій поділився свіжими світлинами зі свого життя та навчання у Великій Британії.

На своїй сторінці в інстаграмі 18-річний хлопець опублікував яскраву добірку кадрів із буднів за кордоном.

Андрій здобуває освіту в престижній приватній школі-пансіоні ACS International School Cobham, розташованій неподалік Лондона. Цей міжнародний заклад об'єднує учнів з усього світу, а старшокласники живуть безпосередньо на території кампусу. Навчальна програма школи орієнтована на підготовку до вступу в провідні університети планети.

У новій публікації хлопець показав, як адаптувався до нового середовища: він поділився знімками зі святкування Геловіну в колі друзів, шкільними буднями, а також теплим селфі з мамою на тлі лондонських краєвидів.

До слова, здобувати освіту у Великій Британії вирішила й донька відомої піарниці Ярослави Гресь – Катя. Дівчина стала студенткою Йоркського університету, куди зуміла вступити навіть попри невдачу на вирішальному тесті.