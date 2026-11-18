На своей странице в инстаграме 18-летний парень опубликовал яркую подборку снимков из повседневной жизни за границей.

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Андрей получает образование в престижной частной школе-пансионе ACS International School Cobham, расположенной недалеко от Лондона. Это международное учебное заведение объединяет учеников со всего мира, а старшеклассники живут непосредственно на территории кампуса. Учебная программа школы ориентирована на подготовку к поступлению в ведущие университеты мира.

В новой публикации парень показал, как адаптировался к новой среде: он поделился снимками с празднования Хэллоуина в кругу друзей, школьными буднями, а также теплым селфи с мамой на фоне лондонских пейзажей.

К слову, получать образование в Великобритании решила и дочь известной пиарщицы Ярославы Гресь – Катя. Девушка стала студенткой Йоркского университета, куда сумела поступить даже несмотря на неудачу на решающем тесте.